VÍDEO: Cobra zebra conhecida por cuspir veneno aterroriza vizinhança

Uma cobra de estimação altamente venenosa escapou e a possibilidade de um encontro com o reptil está aterrorizando uma vizinhança de Raleigh, na Carolina do Norte.

De acordo com a CBS, a polícia enviou um alerta para todos os moradores e a “cobra zebra”, da espécie Naja nigricincta, foi avistada na varanda de uma casa, mas acabou fugindo antes das autoridades chegarem.

O possível morador que deixou a cobra escapar foi identificado como Chris Gifford, um criador de animais exóticos que publica vídeos nas redes sociais.

A cobra, que é nativa de áreas secas e desérticas da África do Sul, morderá ou cuspirá se for encurralada. Seus hábitos são noturnos e elas são pretas e marrons com barras transversais claras.

Ela pode ultrapassar 1,5 metros de comprimento e seu veneno é citotóxico, o que significa que atinge as células e tecidos vivos da vítima, causando dor, inchaço, bolhas e danos aos tecidos.

Bryan Stuart, curador de pesquisa de herpetologia do NC Museum of Natural Sciences, disse que é improvável que o animal viaje para longe.

“Meu palpite é que provavelmente a cobra vai encontrar algum abrigo e ficar por lá, começar a procurar por comida”, disse ele.