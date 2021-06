Numerologia: previsões para o Amor em Julho de 2021

As previsões para o Amor em Julho indicam que este é um ótimo período para mudanças na convivência. Novas amizades e interações nas redes sociais estão em alta, segundo a Numerologia para o sétimo mês do ano.

Estamos em um ano 5 (2+0+2+1) de um mês 3 (7+5 = 12 = 1+2 = 3). No coletivo, a simbologia destes dois números sugere que é um bom mês para:

estabelecer contatos e atrair mais público para o que você tem a compartilhar. ]

abrir a mente para experimentar vários meios, instrumentos, recursos e programas que possam espalhar a sua voz, as suas ideias e as suas percepções aos quatro ventos.]

se expandir, buscar novos horizontes, fazer cursos, estudar, trocar ideias.

dar vazão à curiosidade e ao desejo por ensinar e aprender.

Sua vida pessoal e as previsões para o Amor em Julho

Para ver na sua vida as previsões para o Amor em Julho é importante saber qual é o número do seu trimestre e mês pessoal aqui nas suas previsões numerológicas.

Selecione o trimestre de julho a setembro e veja o resultado para o mês de julho como na imagem ao lado. Depois, veja abaixo um resumo das suas previsôes para o mês.

MÊS PESSOAL 1 – TRIMESTRE PESSOAL 4

A fertilidade pode ficar em alta, com possibilidade de gravidez ou nascimento de uma criança na família.

Mês bastante apropriado para iniciar uma fase de mais segurança na sua vida a dois.

Você poderá começar um relacionamento com ótimas perspectivas de longo prazo ou uma nova fase – mais sólida e ao mesmo tempo prazerosa com a pessoa parceira.

A busca por uma vida afetiva estimulante e estável pode ficar em alta.

Tente ter ideias de algum projeto ou mudança bem planejados e já gradualmente implementados.

MÊS PESSOAL 2 – TRIMESTRE 7

Este mês pode ser marcado por divergências ou mal-entendidos na sua vida afetiva (dica: o óleo essencial de lavanda ajuda a ter mais paciência)

Você precisará de muita paciência e diplomacia para resolver algum conflito entre você e a pessoa parceira ou entre você e outra pessoa que, de alguma maneira, apresenta um obstáculo à sua vida amorosa.

Também poderá se deparar com alguma limitação ou medo, tal como o de se entregar a alguém ou de criar um novo nível de união e intimidade, inclusive sexual.

Refletir sobre o seu jeito de dar e receber afeto, relembrar histórias de amor do passado e contar com a ajuda de alguém, como terapia, podem contribuir para você extrair lições de quais bloqueios ou impedimentos merecem ser compreendidos e superados para ter uma vida afetiva mais satisfatória.

MÊS PESSOAL 3 – TRIMESTRE PESSOAL 1

Período favorável para buscar novas experiências afetivas, inclusive em termos sexuais. Isso pode representar não querer se prender a nenhum compromisso e viver altas aventuras românticas. Ou ter mais estímulo, renovação e mudanças consideráveis em seu relacionamento.

Será importante colocar tantas ideias e a atitude assertiva para propor novidades que farão sua vida a dois passar por uma nova fase, como mudar hábitos na sua maneira de dar e receber afeto será crucial.

O 1 e o 3 são símbolos de fertilidade e do universo infantil. Então, engravidar, adotar, ficar mais tempo com filhos ou mesmo com outras crianças da família poderão ser experiências bem em destaque neste mês (aqui tem um mapa infantil para te ajudar a entender as características das crianças da sua vida).

MÊS PESSOAL 4 – TRIMESTRE PESSOAL 4

Segurança é a palavra de ordem dos números que marcam esse mês da sua vida.

Se for para relacionar com alguém, que você perceba que há perspectiva de construção afetiva de longo prazo e com quem você tenha sensação de segurança.

Se você já está numa relação, tudo que puder fazer para solidificar (ou reestruturar) a base deste vínculo, valerá a pena (tal como morar junto, formalizar vínculo, constituir família, etc).

Pode ser também que maiores preocupações familiares, profissionais ou de saúde demandem dose extra de colaboração entre você e seu par; ou trazendo falta de tempo para se dedicar à vida a dois.

Paciência, resiliência e mútuo amparo podem ser cativantes para dar conta dos deveres extras neste mês.

MÊS PESSOAL 5 – TRIMESTRE PESSOAL 7

Período bastante voltado para novas experiências, inclusive em termos de cursos ou viagem.

Você poderá conhecer alguém nestas situações ou não ter tanto tempo para a vida a dois por conta de estar ampliando seus horizontes intelectuais, filosóficos, acadêmicos ou culturais.

Você também sentir necessidade de superar alguns limites e receios para se entregar com mais intimidade a alguém ou à pessoa parceira, inclusive em termos sexuais.

Romper algumas barreiras e vencer o medo de vínculo mais profundo e cúmplice será marcante neste mês.

MÊS PESSOAL 6 – TRIMESTRE PESSOAL 1

Tem um lado seu com muita ambição e disposição para se dedicar à conquista de alguma meta financeira, profissional ou pessoal que pode se chocar com uma tendência mais romântica.

Se quiser unir ambos e direcionar essa coragem, iniciativa e poder realizador para iniciar um relacionamento ou criar uma fase de mais companheirismo e amor, ótimo.

Tem uma energia bem forte em julho que pode se manifestar como imposição da sua vontade e do que considera certo dentro de um vínculo a dois e acabar criando conflito, agindo de forma ditatorial e agressiva no relacionamento.

Diplomacia e senso de justiça para negociar projetos e o que quer numa parceria afetiva serão muito bem-vindos neste mês.

MÊS PESSOAL 7 – TRIMESTRE PESSOAL 4

Você pode se perceber com foco maior para a superação de certos limites e medos, inclusive em termos afetivos. O medo da entrega, de perder a pessoa parceira, da traição, do término.

É um mês que pede mergulho em termos terapêuticos para que você possa superar esses receios e poder, gradativamente, destravar alguns nós emocionais ou sexuais para ter uma vida afetiva mais cúmplice e segura.

Também poderá ser uma época em que você se dedicará mais a um curso, estudo, pesquisa. Ou mesmo tirar férias e querer um ritmo mais tranquilo. Tire esse tempo para você e seus conhecimentos.

Se está num relacionamento, vai ser importante dizer a pessoa parceira respeite e compreenda que você estará mais “na sua”.

O que você irá aprender e conhecer vai valer a pena porque você também pode aperfeiçoar sua forma de dar e receber amor com esses mergulhos de autoconhecimento.

MÊS PESSOAL 8 – TRIMESTRE PESSOAL 7

Neste mês, você poderá perceber vontade maior de vencer algum medo de amar, de se entregar mais profundamente a alguém.

Um lado seu pode resistir, preferir se fechar ou se isolar no seu mundo. Outro lado pode querer investigar a possível causa do receio em se abrir emocionalmente.

Tenha resiliência para superar seus bloqueios ou limitações em sua vida amorosa.

Caso esteja numa relação, você pode precisar de mais tempo para si, seus estudos ou algum projeto que está se dedicando.

Algumas preocupações familiares ou financeiras podem demandar acordos.

Tente não exagerar numa atitude muito sincera. É possível dizer a verdade sem machucar, com senso de justiça e maturidade.

MÊS PESSOAL 9 – TRIMESTRE PESSOAL 1

Um novo ciclo de mais romantismo em sua vida afetiva pode acontecer. Para isso, tente encerrar um ciclo e se abrir para uma etapa mais estimulante e renovada.

Se você não está se relacionando, pode ser importante desapegar de alguém do passado e ter a coragem de recomeçar uma nova história de amor.

Se você está num relacionamento, vale a pena dialogar com a pessoa parceira sobre o que podem implementar de novidade, novos hábitos e projetos para terem uma convivência mais satisfatória daqui em diante.

Pode ser importante você dividir bem o seu tempo entre algum projeto que demande mais sacrifícios pessoais e a vida afetiva. Contar com a compreensão da pessoa parceira será necessário.

Quando estiver com a pessoa amada, entregue-se intensamente e aproveite para realizar uma grande meta que poderá trazer renovação em sua vida.

+ Leia um panorama sobre a sua vida amorosa hoje na amostra gratuita do Tarot e o Amor.

+ Experimente o Horóscopo personalizado Personare, uma análise completa e gratuita dos seus trânsitos astrológicos hoje.

+ Conheça as oportunidades e desafios para os seus próximos 3 meses com as Previsões Numerológicas.

+ Precisando de uma orientação de Tarot? Conheça os jogos de Tarot Online Personare.

Yub Miranda

Yubertson Miranda é numerólogo, astrólogo e tarólogo e é graduado em Filosofia. Ama encontrar significado nos eventos do dia a dia. É autor das análises numerológicas do Personare.

[email protected]