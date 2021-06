Sabor & Arte: conheça o novo canal dedicado à comida da TV por assinatura

Bom apetite. Estreia hoje o Sabor & Arte, novo canal de TV por assinatura do Grupo Bandeirantes de Comunicação para quem gosta de se aventurar na cozinha. Programação recheada traz grandes chefs do Brasil e do mundo

Não tem jeito: programa de gastronomia bom é aquele que deixa com água na boca. E com o Sabor & Arte, novo canal do Grupo Bandeirantes de Comunicação, a fome não tem mais hora para chegar. A estreia na TV por assinatura é hoje – Claro 561 e, a partir de 15 de julho, Vivo 617.

São 24 horas de conteúdo dedicado à comida, tratando a gastronomia não apenas com muitas receitas, mas também sob pontos de vista técnicos, de paladar e humanos. Tudo isso graças a uma extensa programação repleta de nomes nacionais e internacionais de peso.

“O canal foi criado em conjunto com cada chef”, conta o diretor do canal, Fabio Moraes. “Eles participaram de todas as etapas do processo e essa parceria foi fundamental para desenvolvermos programas autorais, levando à tela a energia e a essência de cada talento de uma forma única.”

Quem gosta de cozinhar com um olho na receita e outro na panela conta com chefs como Laurent Suaudeau (Escola Laurent Suaudeau), Janaína Rueda (Bar da Dona Onça), Jefferson Rueda (A Casa do Porco), Rodrigo Oliveira (Mocotó), Larissa Januário (@semmedida) e Heloísa Bacellar (Lá da Venda), que trarão muita variedade para quem busca inovar no cardápio caseiro.

E que tal se aventurar na gastronomia internacional? Em projeto inédito, a tradicional escola Le Cordon Bleu estreia seu primeiro programa próprio na televisão, apresentando técnicas da cozinha francesa em episódios diários gravados em sua sede na cidade de São Paulo. Já admiradores da comida asiática terão a oportunidade de ir muito além dos clichês em “Hashi”, com apresentação de Flávio Miyamura (Miya Casa).

Para além da prática, o Sabor & Arte garante conversas boas de garfo. Em “Food Connection”, Josimar Melo, Bel Coelho e convidados apresentam uma revista semanal com análises, comentários de apaixonados pelo assunto. Em “Comer e Viajar”, Zeca Camargo apresenta ao público sabores de diferentes regiões. E como uma boa trilha sempre ajuda na experiência, Morena Leite traz a mistura perfeita entre culinária e música popular em “Sons e Sabores”.

“Vamos mostrar personagens que fizeram a gastronomia brasileira ter passado por um período de extrema transformação nos últimos anos, assim como tradições regionais e culturas culinárias. É um canal que vai abordar, de uma forma inovadora, a gastronomia no Brasil e no mundo”, conta o jornalista Josimar Melo.

Dá gosto de ver: confira destaques da programação

Sítio Rueda

Terça, às 22h30

Jefferson e Janaina Rueda, casal que revolucionou a gastronomia caipira, abre as portas do seu sítio autossustentável, mostrando o cotidiano do local e, claro, deliciosas receitas.

Le Cordon Bleu

Segunda a sexta, às 21h

Os chefs da mais tradicional escola de gastronomia do mundo compartilham as técnicas da cozinha clássica, que são pilares da gastronomia contemporânea, com episódios gravados na sede da escola em São Paulo.

Comer e Viajar

Sábado, às 22h

Zeca Camargo leva o público aos sabores de diferentes regiões. Afinal, por maior que seja o mundo, ele sempre cabe dentro de uma cozinha!

Engenho Mocotó

Segunda, às 22h30

O programa apresentado por Rodrigo Oliveira reúne ingredientes que encantam o estômago e o coração, mostrando os bastidores, as principais receitas e a história do Mocotó, restaurante que conquistou fama internacional.

Sons e Sabores

Quinta, às 22h30

Em um Brasil pleno de sons e sabores, a culinária e a música popular têm muito em comum. Assim, Morena Leite aborda essa deliciosa combinação com a participação de artistas convidados.

Le Chef

Quarta, às 21h30

Com mais de quarenta anos de cozinha, o chef Laurent Saudeau apresenta diferentes receitas e as muitas histórias por trás de cada uma delas, em uma master class cativante e enriquecedora.

Hashi

Sexta, às 21h30

O chef Flávio Miyamura conduz o telespectador a uma viagem pela culinária asiática para além dos clichês, em uma jornada por culturas e culinárias variadas.

Doce Crime

Terça, às 20h30

Rafael Protti subverte as convenções da confeitaria clássica sem nenhum medo de ser feliz. Cada episódio mostrará duas receitas: a versão clássica de um doce conhecido e a reinvenção daquela sobremesa.

De Onde Vem

Quarta, às 20h30

Paula Varejão leva o telespectador a viajar até a origem de pratos de renomados chefs para conhecer seu processo produtivo, além das histórias de vida dos produtores e a cultura local.

Direto da Brasa

Quarta, às 22h30

Paula Labaki faz parte do seleto grupo de mestres churrasqueiros que divulgam a carne, a brasa e os preparos pelo Brasil e fora dele. Nesse programa, ela traz todos os segredos de sua grande paixão.

