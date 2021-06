A Mega Promo da companhia LATAM está de volta com tarifas a partir de R$ 89. Até o dia 28, é possível encontrar tarifas reduzidas para voos nacionais e internacionais, programados para o segundo semestre deste ano, além de resgate com pontos.

Como revelado, por meio de comunicado, a menor tarifa é para o voo entre Rio de Janeiro/Santos Dumont e Vitória, a partir de R$ 89,06 (o trecho, incluindo taxas).

Partindo de São Paulo há passagens para Uberlândia, a partir de R$ 110,44 (o trecho, com taxas inclusas), e para o Rio de Janeiro, a partir de R$ 110,44 (o trecho, com taxas inclusas).

Novas Rotas

A Mega Promo também traz ofertas de passagens para as novas rotas da LATAM, que está ampliando a oferta de voos, alinhada à visão mais otimista da companhia com o avanço da vacinação contra a Covid-19.

De Fortaleza para Teresina, a tarifa sai a partir de R$ 107,91(o trecho, incluindo taxas). Partindo do aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro, para Recife, as passagens saem a partir de R$ 220,20 (o trecho, com taxas inclusas).

Da mesma localidade, há voos a partir de R$ 225,20 (o trecho, incluindo taxas) para Maceió e, a partir de R$ 234,20 (o trecho, com taxas inclusas) para Natal.

Quem quiser ir de São Paulo a Maceió encontra tarifas a partir de R$ 275,96 (o trecho, incluindo taxas).

Viagem internacional

Para quem deseja programar uma viagem internacional, entre as oportunidades está o voo para para Santiago, no Chile, partindo de São Paulo, com preço promocional a partir de R$ 893,15 (ida e volta com taxas inclusas) ou para Montevideo, a partir de R$ 1.330,74 (ida e volta com taxas inclusas).

Partindo de São Paulo, há ainda voos para Lisboa, a partir de R$2.106,45 (ida e volta, com taxas inclusas) e Paris, a partir de R$2.331,90 (ida e volta, incluindo taxas).

Mega Promo LATAM também em tarifas Premium Business

A Mega Promo LATAM tem ainda ofertas atrativas para quem deseja viajar na Premium Business e ter uma experiência de voo diferenciada, com mais conforto, comodidade e serviços especiais em check-in, embarque e desembarque, acesso às salas VIP LATAM, gastronomia e entretenimento único.

Ainda de acordo com as informações, a LATAM Travel também está com ofertas especiais neste fim de semana, durante a Mega Promo.

Além disso, o LATAM Pass também está com ofertas imperdíveis para acúmulo de pontos e resgate aéreo durante a Mega Promo.

Com informações da LATAM

