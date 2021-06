Free Fire All Stars 2021: evento internacional vai reunir influenciadores, streamers e convidados especiais

A Garena anunciou hoje (25) que o Free Fire All Stars (FFAS) retornará em julho (nas regiões de Ásia e EMEA) e em agosto (nas Américas).

Como revelado, por meio de comunicado, o evento anual internacional de celebridades do battle royale apresentará influenciadores, streamers e jogadores famosos de três regiões: Américas (entre 6 e 8 de agosto); Europa, Oriente Médio e África (EMEA); e Ásia.

O evento será 100% online e os fãs poderão ver seus ídolos favoritos competindo entre si e interagindo online.

O FFAS 2021 faz parte dos esforços contínuos da Garena de celebrar sua comunidade global de criadores de conteúdo, assim fornecendo uma plataforma para se reunir e construir laços uns com os outros.

Essa competição complementa iniciativas como o Desafio dos Comédia e a Treta dos Streamers, transmitidas recentemente na BOOYAH!, que têm como principal objetivo conectar a comunidade e estreitar as relações entre criadores de conteúdo e fãs.

Formato do Free Fire All Stars 2021

O Free Fire All Stars 2021 2021 terá três torneios separados que serão realizados nas três macrorregiões escolhidas. Cada etapa regional será realizada em três dias, com cada dia apresentando um tema diferente.

Ainda de acordo com as informações, em cada torneio regional da FFAS, a equipe vencedora de cada dia levará para casa US$ 10 mil. Confira:

