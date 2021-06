Os signos que mais sentirão a Lua Cheia em Capricórnio de 24 de junho de 2021

Uma intensa Lua Cheia em Capricórnio acontece nesta quinta-feira, 24 de junho de 2021, marcando o início de uma fase que pode ser muito transformadora e emocionalmente forte para alguns signos do zodíaco.

Confira quais são:

Câncer

Os relacionamentos podem entrar em foco e conclusões sinceras o ajudam a começar a resolver situações ou deixar alguns ressentimentos para trás. Tudo tende a ser mais profundo, mas também será cobrada muita maturidade. Evite deixar o passado tocá-lo apenas de forma dolorosa e tenha um maior cuidado com as palavras; é hora de se revelar de forma mais positiva. Comece a entender emoções e sentimentos para transformar estas energias em crescimento.

Confira mais:

Virgem

Este é um momento de inspiração e conexões com as pessoas, mas muitos sentimentos serão reavaliados também. A origem de algumas emoções fica evidentes e é preciso compreender com cuidado. Transforme seus desejos em motivações e energias para brilhar ou começar a criar com equilíbrio; um momento poderoso de cura chegou. É hora de ter muito respeito pelos outros e por você também.

Capricórnio

A intuição pode aumentar consideravelmente. Você terá a necessidade de desenvolver a sabedoria e equilibrar emoções, sentindo-as de forma construtiva para entender e se liberar do que é negativo. Os próximos dias podem ser de uma maior introspecção, mas é melhor não menosprezar o amor de quem o procura. Não se esqueça de valorizar o que tem e o que é.