3 penteados rapidinhos para cabelos cacheados que você precisa aprender já

Está com a rotina corrida e precisando de dicas rápidas para inovar em seus penteados? Se este é o seu caso, fique tranquila, pois as sugestões desta quinta-feira (24) vão te dar uma grande mão neste quesito.

E quais estilos você mais gosta? Com coque, meio-preso ou outras alternativas? Na dúvida, melhor aprender todos, não é mesmo?

Para quem está curioso, as recomendações de hoje são divulgadas em um tutorial no canal da youtuber Karine Rangel, que ensina como inovar com seu cabelo em passos simples e em poucos minutos.

Para inovar em seus penteados, você precisará de alguns acessórios

Isso mesmo! Lembrando que estes itens te auxiliarão no processo e na finalização das dicas. Assim sendo, se tiver, você deve separar:

Presilha;

Elástico de cabelo;

Escovinha para o baby hair;

Gel de cabelo;

Gelatina;

Grampo (opcional).

E então, preparada para mais algumas sugestões de penteados? Assista abaixo ao vídeo divulgado no YouTube. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

