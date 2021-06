Este é o truque caseiro super prático para separar a gema da clara do ovo

Quem nunca tentou separar a gema da clara do ovo e acabou deixando quebrar e isso fez com que ambas as partes se misturassem? Se este é o seu caso, que tal aprender uma dica caseira super prática e rápida de aplicar?

Caso tenha ficado curioso, a recomendação é compartilhada no canal do YouTube 10QualquerCoisa. Confira abaixo todos os detalhes e um guia prático.

Separando a gema da clara de maneira prática

Itens:

1 tigela;

1 garrafa de água (pequena).

Como aplicar este truque?

Para começar, quebre em uma tigela os ovos que irá utilizar. (Recomenda-se dois de cada vez);

Em seguida, pressione a parte central da garrafa e encoste o bocal na gema e então, solte;

Por fim, você verá que a gema será extraída para dentro da garrafa.

