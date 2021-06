Depois de lançar um novo design para bolhas de bate-papo para todos os beta testers, o WhatsApp agora está trabalhando para melhorar outros recursos implementados no aplicativo.

No momento, quando o usuário faz backup do histórico de bate-papo, o WhatsApp inclui todas as atualizações de status no backup, para que possa encontrá-los novamente se reinstalar o aplicativo.

No entanto, o próximo plano é evitar o backup de atualizações de status, a fim de economizar espaço quando o usuário faz backup do histórico de bate-papo.

WhatsApp trabalha em novo recurso que deve reduzir espaço nos celulares Android com pouca memória

Apesar do armazenamento ilimitado no Google, o WhatsApp está planejando essa mudança porque os backups também podem ser salvos localmente no armazenamento do telefone.

Como detalhado pelo site WABetaInfo, desativar essa opção para atualizações de status ajudará a economizar espaço no dispositivo.

Com isso, o app deixará de fazer backup das atualizações de status para Android nas próximas versões. Confira:

📝 WhatsApp beta for Android 2.21.13.6: what’s new?



WhatsApp is planning to disable backing up status updates!https://t.co/ZIDvlHoyYO — WABetaInfo (@WABetaInfo) June 17, 2021

Com informações do site WABetaInfo

