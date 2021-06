Vídeo registra momento em que ‘homem aranha’ do trenzinho da alegria faz manobra ‘arriscada’ e causa furor nas redes sociais

Um vídeo viral registrou o momento em que um ‘homem aranha’ do trenzinho da alegria faz uma manobra ‘arriscada’, causando furor entre os participantes.

A gravação foi compartilhada pela página de humor ‘Rolê Aleatório’ no Twitter, que já conta com mais de 620 mil seguidores.

Nas imagens, o homem que se fantasia do personagem, arrisca ao ‘caminhar’ de forma lateral por um ônibus que passava próximo.

Como revelado, o vídeo impressionante já conta com quase 120 mil reproduções na plataforma.

O pequeno vídeo rapidamente se tornou viral, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

Ainda de acordo com as informações, o local do registro não foi divulgado. Confira vídeo compartilhado no Twitter:

