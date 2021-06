Vídeo mostra píton tentando proteger ovos avançando no rosto do cuidador

O perfil do Instagram de Jay Brewer, o fundador do The Reptile Zoo, está recheado de encontros perigosos com as cobras que ele cria, principalmente as enormes pítons.

Esta semana, mais uma gravação deu o que falar nas redes sociais ao mostrar como uma cobra tenta proteger seus ovos com um bote bem no rosto do cuidador, segundo o Hindustan Times.

O vídeo mostra Brewer parado ao lado de uma cobra que está cuidando dos seus ovos. Ele menciona que precisa coletar os ovos para levar a uma incubadora e esperar a eclosão. Assim que a ninhada, a cobra o ataca.

Assista o momento:

Brewer também mostra animais impressionantes em seu criadouro. Este é o caso de uma píton reticulada com escamas iridescentes, que refletem as cores do arco-íris quando é exposta ao sol.

Ele também mostrou uma víbora-do-gabão, que pode chegar a pesar 20 quilos e 1,8 metros de comprimento. Suas cabeças são grandes e possuem quase 15 centímetros de largura em seu ponto mais largo.

De acordo com o Smithsonians Narional Zoo, essas víboras vivem em florestas tropicais e áreas úmidas em partes da África Central, Oriental e Ocidental. Eles são terrestres e podem ser se camuflar muito bem no chão da floresta.

Confira mais:

Esta víbora é considerada a maior produtora de veneno, ganhando de que qualquer outra cobra venenosa. Um único animal adulto pode ter veneno suficiente para injetar doses letais em 30 homens individualmente.