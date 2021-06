Suco detox: aprenda 3 receitas potentes para desinchar o corpo

Está sentindo o corpo inchado? Que tal investir em um suco detox com uma receita prática e bastante benéfica para a saúde? Se você ficou curioso, confira abaixo 3 dicas de bebidas fáceis de preparar e que vão te ajudar bastante. As recomendações são do portal Gshow.

E importante: todas as sugestões têm o mesmo modo de preparo.

1 – Suco detox com beterraba

Ingredientes:

1 rodela de gengibre;

Suco de 1 limão;

300 ml de água gelada;

1 beterraba (pequena).

2 – Bebida detox com cenoura

Ingredientes:

300 ml de água;

1 cenoura grande descascada e picada;

Suco de 2 limões.

3 – Suco detox com laranja

Ingredientes:

6 folhas de alface;

Suco de 1 limão (pequeno);

300 ml de água gelada;

Suco de 2 laranjas.

Modo de preparo:

Para começar, após higienizar todos os itens, adicione-os no liquidificador e bata por aproximadamente 5 minutos;

Logo após, consuma a bebida imediatamente;

Caso queira, você pode acrescentar gelo.

