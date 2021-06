Skincare: Drew Barrymore compartilha os óleos faciais que usa diariamente

Drew Barrymore compartilhou um segredo de beleza com seus fãs no Instagram que deixaria muita gente com o pé atrás: o uso de óleos faciais. A atriz de 46 anos disse que usa óleos faciais porque eles “hidratam verdadeiramente” sua pele.

Os óleos faciais são desenvolvidos para que sua fórmula tenha rápida absorção da pele, mais ainda do que outros produtos, o que permite uma hidratação mais potente e a restauração da elasticidade dos tecidos. Esses dois fatores contribuem para a melhora do viço da pele.

Drew Barrymore começa sua skincare com um óleo rico em vitamina E. Ela usa o óleo da marca Now Solutions, mas garante aos fãs que a seguem no Instagram que um produto similar pode ser encontrado em diversas outras marcas.

A vitamina E é um antioxidante (e como Barrymore menciona no post, é ultra-hidratante), por isso ajuda a proteger a pele contra danos que podem levar ao envelhecimento prematuro, como linhas finas, rugas e ressecamento. É ótimo sozinho ou misturado com seu hidratante favorito. Óleos com vitamina E normalmente podem ser mais espessos do que os outros óleos mais tradicionais e os especialistas dizem que este produto também faz maravilhas em outras partes super-secas do corpo, como mãos rachadas, ajudando as cicatrizes a cicatrizarem mais rápido.

A Drew compartilha ainda outro óleo facial de uma marca da qual é fã, a Sunday Rile: “Este foi um dos primeiros produtos que fizeram realmente eu me apaixonar pelos cuidados com a pele”. O óleo facial usado pela atriz é formulado com ingredientes botânicos presentes nas sementes de amora, mirtilo, sementes de uva e framboesas. Este produto em especial é enriquecido com Vitamina C e aminoácidos, para nutrir a pele por um efeito de brilho instantâneo.

“Dependendo de como me sinto seca, uso uma ou duas vezes por dia. Quando eu uso à noite, eu acordo com um tom de pele mais uniforme, com a sensação de que meu hidratante realmente afundou na minha pele”, escreveu um dos seguidores compartilhando sua experiência com óleos faciais.

Drew Barrymore é obcecada por produtos de cuidados com a pele há muito tempo. Mesmo antes das redes sociais, ela já compartilhava com seus fãs como cuidava da sua pele. “Eu acredito que a beleza está na forma como nos sentimos. E se temos ferramentas para nos sentirmos bem, que ótimo! Não é sobre a aparência, a questão é se estamos felizes e confiantes e prontos para rir e ouvir! Eu gosto tanto de promover mensagens positivas no mundo da beleza! Nós somos quem somos e isso é único e belo por si só. Agora vá lá e cuide-se. E compartilhe dicas com outras pessoas ao longo do caminho!”, disse a atriz.

Leia mais sobre beleza e cuidados pessoais:

Como usar o óleo facial

A frequência do uso de óleos faciais bem com a indicação dos produtos mais indicados para sua pele será oferecida pelo seu médico dermatologista. Lembre-se sempre de consultá-lo. Alguns óleos são feitos exclusivamente para uso noturno, já outros agem melhor se usados durante o dia, por isso é essencial ler o rótulo antes de qualquer coisa.

De maneira geral, os óleos faciais são aliados na hidratação da pele. Eles podem ser usados como primer antes da maquiagem, misturados com a base e até combinados com um sérum facial noturno, para potencializar a hidratação.

Os óleos faciais só são contraindicados para quem tem a pele sensível e mais sujeita a irritações. Mesmo assim, é aconselhável que você leia a formulação antes de escolher qualquer produto.