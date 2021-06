Durante o quarto fim de semana de junho de 2021, alguns signos do zodíaco passam por um momento importante que os fará se conectar com o sexto sentido.

Confira como a intuição de alguns signos despertará neste fim de semana:

Gêmeos

Este é o momento em que a intuição revela sentidos importantes. A criatividade e a paixão são ativadas, mas você aproveitará ainda mais se souber como recomeçar o seu caminho com consciência e rumo à prosperidade. Aposte na confiança, pois é hora de acreditar muito na sua força interior e potencial.

Câncer

Uma iluminação intuitiva pode chegar, mas você só poderá identificá-la se estiver em paz. Chegou a hora de se voltar para o autocuidado e harmonizar as energias, descobrindo assim a felicidade e criatividade mais puras. A libertação deve acontecer e só será possível ao analisar as aprendizagens até agora, mas sem a interferência do ego e tristeza.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Leão

Sinais aguçam sua intuição, principalmente se você fizer alguma viagem ou entrar em assuntos mais profundos. Reserve um tempo para dialogar com você mesmo e observar algumas lições, principalmente as que envolvem relacionamentos íntimos. São dias para escolher muito bem suas companhias e não cometer exageros.

Escorpião

Sonhos podem ter dito ou ainda irão dizer tantas coisas importantes. Neste momento, seu conhecimento intuitivo está aflorado e as habilidades de ver o que ninguém mais consegue também. É melhor se manter mais saudável e calmo para receber estes esclarecimentos da melhor maneira.

Sagitário

Principalmente no domingo – depois que seus ânimos ficarem mais calmos e internalizados – a intuição pode vir por meio dos sonhos e sinais. O que está oculto começa a emergir para a luz e o crescimento é certo. Harmonize-se neste momento e encontre sua voz.