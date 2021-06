Suco detox: 3 receitas práticas e potentes para preparar em poucos minutos

Mais uma semana encerrando e que tal finalizá-la dando um up em sua saúde? Se você está se perguntando como, uma ótima e prática alternativa é investir em um suco detox.

Quer saber como preparar bebidas benéficas e com ingredientes fáceis de encontrar? Confira a seguir 3 receitas de sucos detox. As sugestões são do portal Tudo Gostoso.

Ingredientes:

1 – Cenoura + frutas:

Água filtrada ou de coco (em pouca quantidade);

1 pedaço de gengibre;

1 maçã;

4 cenouras;

1 laranjas;

suco de 1 limão.

2 – Abacaxi com erva doce:

1 cenoura;

1 xícara (chá) de talos de erva doce;

Suco de 1 limão e raspas da casca;

150 ml de água filtrada ou de coco;

1 xícara (chá) de abacaxi em cubos.

Você pode se interessar por:

3 – Maçã + cenoura:

½ pepino;

Hortelã a gosto;

1 colher de sopa de chia;

1 maçã;

200 ml de água de coco;

1 folha de couve;

½ cenoura.

Modo de preparo (o mesmo para cada dica de suco):

Para iniciar, coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata;

Você pode ou não coar a bebida obtida (opcional);

Por fim, consuma imediatamente para garantir os nutrientes.

Além desta dica de suco, aproveite e veja também estas sugestões: