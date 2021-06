Os signos que mais temem o vazio e sempre precisarão lidar com ele

Os medos podem ser muito pessoais e peculiares, mas alguns signos do zodíaco costumam ter pavor de terminarem sozinhos ou descobrir que possuem um grande vazio.

Confira quais são e a razão que sempre os fará lidar com este problema:

Câncer

Muito ligado à família e os vínculos, o canceriano busca a união de todos aqueles que estão ao seu redor e está sempre tentando fazer parte dos grupos. No entanto, ele pode enfrentar seus piores fantasmas quando é tocado pelo vazio, entrando em decepções e medos que o fazem tomar péssimas decisões. Quando aprende a lidar com os sentimentos e peculiaridades de cada fase da vida, começam a compreender melhor a importância da própria independência emocional.

Escorpião

Principalmente ligado às conexões românticas e familiares, o escorpiano possui um grande mundo de emoções. Quando se depara com os vazios na vida, ele preencher tudo com uma negatividade que busca o sofrimento continuo, o que o faz se envenenar com a própria intensidade dos seus sentimentos. Isso irá atrair ainda mais a má sorte e só pode ser mudado com a coragem e busca da retomada de um poder positivo para encaminhar a vida.

Peixes

O pisciano sabe o poder das próprias emoções e sentimentos, lidando com uma profundidade que nem sempre é compreendida pelos outros. Quando se sente vazio de companhia e empatia, este signo pode acessar seu lado mais dramático e destrutivo, exilando-se em uma ilha com seu emocional impenetrável. Para que isso seja resolvido, o equilíbrio e a paz devem ser buscados, pois só assim é possível controlar o que se sente e transformar em motores para seguir m frente com energia.