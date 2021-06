6 formas diferentes de usar bandanas e inovar em seus penteados se você tem o cabelo cacheado

Mais uma semana terminando, porém antes de descansar, o que acha de conferir algumas dicas de penteados? Se você tem o cabelo cacheado, as sugestões desta sexta-feira (18) vão te auxiliar bastante.

E para quem está curioso, as dicas de hoje tem como recurso um acessório bastante versátil e que pode ser utilizado com passos simples e em poucos minutos: estamos falando da bandana.

Quer aprender como inovar com seus fios de maneira prática e sem precisar pintar ou cortar? Então, confira as recomendações, que desta vez são compartilhadas no canal da youtuber Larissa Gaudêncio.

Você pode se interessar por:

Já separou seus acessórios?

Isso mesmo! Lembre-se que caso queira repetir as dicas de penteados enquanto confere o tutorial, é necessário que conte com alguns itens, que vão te auxiliar no processo e finalização das dicas. Assim sendo, se tiver, separe:

Bandana;

Grampo;

Pente;

Elástico de cabelo;

Elástico de silicone (opcional).

Sem mais delongas, veja a seguir o tutorial divulgado no YouTube. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

Veja também estas dicas de penteados: