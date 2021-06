Mais uma semana de junho de 2021 está chegando ao fim e cada signo do zodíaco receberá um conselho para terminar esta fase da melhor forma.

Confira o conselho para cada signo terminar a semana da melhor forma:

Áries

As preocupações e as indecisões não são resolvidas se você ainda acrescentar raiva. Cumpra suas tarefas com decisão e aceite que a colheita de alguns frutos são mais lentas. Paciência é a chave. Evite se envolver em triângulos amorosos.

Touro

Siga em frente no seu caminho focando nas habilidades me prática e se abrindo para novos sentimentos; não gaste tempo criticando os outros. Evite alimentar o estresse e lembre-se que nem tudo deve ser trabalho.

Gêmeos

Não permita que ninguém detenha seus planos e seja firme com suas ideias. Não se feche para enfrentar seus medos e saiba que alguém do passado pode voltar. Mudanças acontecem.

Câncer

A luta ajudará a aprender e alcançar o que sempre procurou; permita-se viver de forma mais positiva e com novas aventuras. Saiba diferenciar bem o que é intuição e o que não é. Perdoar é fundamental.

Leão

Se distancie de quem só busca conflito e seja mais claro com o que você deseja para a sua vida. Algumas finalizações acontecem e é preciso ficar de olho na intuição. Esteja disposto a ter conversas importantes.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Virgem

Momento de transformar o que era negativo ou simplesmente deixar para trás. Se abra para novas aprendizagens e não deixe o estresse consumir suas forças. Cuidado com amores do passado e tenha atenção com as suas palavras.

Libra

Controle seu humor e impaciência, evitando principalmente discussões. Hábitos ruins devem ser deixados. Este é o momento em que a ansiedade pode render problemas sérios; por isso, prefira investir na calma e em tudo o que aumenta seu equilíbrio mental e emocional.

Escorpião

Novas coisas chegam e você não deve ser intolerante com o que é diferente. Uma declaração pode ajudar a visualizar novos horizontes. Lembre-se que é sempre melhor escolher o silêncio se não souber o que dizer. Tudo muda.

Sagitário

Hora de ser forte, mas também calmo e paciente para chegar onde deseja. Sentimentos podem ser correspondidos. Não deixe que ninguém o manipule e evite se ofender pelas palavras dos outros; sua felicidade e paz vale mais do que isso.

Capricórnio

Não afaste as pessoas que o amam com sua dureza ou estresse. É hora de cuidar mais de si e dos outros. Seja mais criativo e se libere de vínculos que não fazem bem. Tenha cuidado com o desequilíbrio da vida financeira que pode acontecer por impulsos.

Aquário

Hora de ser mais paciente, mas também se afastar daquilo que só trás negatividade para a sua vida. Não tenha medo de ir pouco a pouco construindo o que você deseja; isso vale para tudo, mas principalmente nos estudos. Lembre-se que a mentira tem perna curta.

Peixes

Algo importante é esclarecido e você precisa ouvir sua intuição. Seja mais positivo para que suas emoções se tornem animadoras e sua força interior cresça. É hora de recordar que você é o único que pode tomar as rédeas da sua vida.