Importante progresso da NASA para o lançamento em julho do segundo teste de voo da nave Starliner que enviará astronautas para o espaço

A NASA e a Boeing estão continuando os preparativos antes do segundo voo da Starliner para provar que o sistema pode transportar com segurança astronautas de e para a Estação Espacial Internacional.

Como revelado, por meio de comunicado, equipes dentro da fábrica de produção Starliner no Kennedy Space Center da NASA na Flórida recentemente começaram a abastecer o módulo de tripulação Starliner e o módulo de serviço em preparação para o lançamento do Orbital Flight Test-2 em 30 de julho.

As operações de abastecimento devem ser concluídas esta semana, enquanto as equipes carregam o propelente dentro da Área de Processamento de Perigosos da instalação e realizam as verificações finais da espaçonave.

Assim que as operações de abastecimento forem concluídas, as equipes da Boeing e da United Launch Alliance (ULA) se prepararão para transportar o Starliner para a Instalação de Integração Vertical (VIF) no Space Launch Complex-41 na Estação da Força Espacial do Cabo Canaveral para acasalamento com o foguete Atlas V da ULA.

Progresso da NASA para o lançamento em julho do segundo teste de voo

A partir desta semana, o ULA começará a empilhar, ou montar, o foguete Atlas V no VIF durante uma operação chamada Launch Vehicle on Stand (ou LVOS).

Em preparação para o próximo voo da Starliner, a NASA e a Boeing fecharam todas as ações recomendadas pela equipe de revisão independente conjunta NASA-Boeing, que foi formada como resultado do primeiro voo de teste da Starliner em dezembro de 2019.

Como revelado pela NASA, as recomendações da equipe de revisão incluíram itens relacionados aos testes integrados e simulações, processos e melhorias operacionais, requisitos de software, melhorias no sistema de comunicação do módulo da tripulação (para astronautas) e mudanças organizacionais.

🚀 @NASA's @BoeingSpace Orbital Flight Test-2 launch

🗓️ Friday, July 30

⏰ 2:53 p.m. ET⁰

Teams are continuing preparations ahead of Starliner’s second uncrewed flight to prove the system can safely carry astronauts to and from the @Space_Station: https://t.co/CudPqKq4hJ pic.twitter.com/uTsMDhebZJ — NASA's Kennedy Space Center (@NASAKennedy) June 16, 2021

A Boeing implementou todas as recomendações, mesmo aquelas que não eram obrigatórias, antes do próximo voo da Starliner.

Nas próximas semanas, as equipes de controle de missão na Flórida e no Texas continuarão realizando ensaios gerais de missão simulados para o OFT-2 sem parafusos e missões tripuladas subsequentes. As equipes de pouso e recuperação da Starliner também realizarão uma verificação no local de uma das zonas de pouso do veículo.

Como revelado pela NASA, durante a missão OFT-2, a Starliner testará seu sistema de navegação baseado em visão único para acoplar autonomamente à estação espacial e entregar aproximadamente 440 libras, ou cerca de 200 quilos, de carga e suprimentos de tripulação para a NASA.

Espera-se que o Starliner passe de cinco a 10 dias em órbita antes de se desencaixar e retornar à Terra, aterrissando no oeste dos Estados Unidos.

Nave Starliner com astronautas para o espaço

Desde que a segunda missão não tripulada de Starliner atenda a todos os objetivos necessários, a NASA e a Boeing buscarão oportunidades no final deste ano para voar a primeira missão tripulada de Starliner.

Como informado, o Crew Flight Test (CFT), para a estação espacial com os astronautas Barry “Butch” Wilmore, Nicole Mann e Mike Fincke a bordo.

A Boeing está atualmente reformando o primeiro módulo de tripulação de teste de voo orbital para voos tripulados, além de equipar um novo módulo de serviço.

O hardware CFT Atlas V deve chegar à Flórida para processamento na próxima semana, enquanto as equipes se preparam para as duas missões em paralelo.

Como revelado pela NASA, a Boeing projetou e desenvolveu a espaçonave Starliner em apoio ao Programa de Tripulação Comercial da NASA.

Para fornecer serviços de transporte comercial seguro e sustentável para tripulação e carga para a Estação Espacial Internacional e destinos em órbita baixa da Terra.

O Programa de Tripulação Comercial da NASA está trabalhando com a indústria por meio de uma parceria público-privada para fornecer transporte seguro, confiável e econômico de e para a Estação Espacial Internacional.

O programa permitirá mais tempo de pesquisa e aumentará a oportunidade de descobertas a bordo de testes da humanidade para exploração.

Ainda de acordo com as informações, a estação espacial continua sendo o trampolim para a exploração espacial, incluindo futuras missões à Lua e, eventualmente, a Marte. Confira:

Boeing/NASA

Com informações da NASA

