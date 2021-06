4 penteados rápidos utilizando grampos que vão salvar o seu day after

Está no seu momento de day after e sem inspiração para fazer penteados? Se este é o seu caso, fique tranquila, pois as recomendações desta quinta-feira (17) vão te dar uma grande mão.

Diferente do que talvez alguns pensem, é possível inovar com os fios sem gastar muito tempo ou fazer alternativas mirabolantes.

E que tal aprender algumas recomendações que usam basicamente grampos como acessórios? Para quem está curioso, as sugestões são compartilhadas em um tutorial no canal da youtuber Rafaela Maria.

Veja também esta sugestões:

E por falar em acessórios…

Quer reproduzir as dicas enquanto assiste ao vídeo? Então, é necessário que você conte com alguns itens que vão te auxiliar no processo e finalização dos penteados. Visto isso, se tiver, separe:

Grampos;

Gel;

Creme de pentear;

Escovinha para o baby hair;

Pente.

Sem mais delongas, confira abaixo o tutorial divulgado no YouTube. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

O que acha de conferir mais algumas dicas de penteados?