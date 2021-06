Como cada signo deve se preparar para a entrada do Sol em Câncer em 21 de junho de 2021

Em 21 de junho de 2021, o Sol entrará em Câncer, um dos signos mais emotivos e que prioriza os vínculos em sua vida. Esta será fase será intensa para muitos e é preciso se preparar!

Confira como cada signo pode começar a receber as energias desta temporada de uma forma mais pacífica:

Áries

Hora de começar a reescrever algumas histórias com relação a forma como você vive os sentimentos e afinidades. A importância de entender as pessoas será mostrada como nunca.

Touro

Momento de observar os resultados das suas ações de forma madura e sem medo de mudar algumas estruturas antigas. As regras mudam e você precisa se adaptar.

Gêmeos

Muitas coisas serão analisadas e trocadas de lugar, inclusive no seu coração e relacionado a tudo que o apaixona. É hora de sacudir a poeira se preparar!

Câncer

Momento de planejar e pensar em tudo o que pode ser realizado, apenas evite cair em frustrações com o que não depende apenas de você e pode ser adiado. Preste atenção nos pensamentos.

Leão

Sua forma de se relacionar com as outras pessoas ficará ainda mais evidente e motivará mudanças importantes internamente. Algumas necessidades do coração não poderão ser relevadas.

Virgem

Padrões serão quebrados e rotinas mudam, o que pode motivar você a cuidar melhor dos próprios sentimentos e interesses. Vai ser preciso dar tempo a si mesmo.

Libra

Entender os sentimentos não será fácil, mas esta é a etapa certa para começar a colocar as coisas em ordem. Aceite quem você é e como pode revolucionar a própria vida.

Escorpião

O otimismo e maturidade serão fundamentais para manter o equilíbrio emocional. Chegou a hora de dar um basta em algumas negatividades e aproveitar as aprendizagens que se aproximam.

Sagitário

O que o faz feliz no cotidiano e realmente é importante para o seu coração pode parecer de lado, mas a necessidade de tudo isso irá aumentar. Se organize para viver melhor.

Capricórnio

A transformação de rotina e coração chegará intensamente. Por isso, comece a olhar seus sentimentos e desejos de uma nova forma; muita coisa será esclarecida e novas portas precisam ser abertas.

Aquário

Momento de buscar equilíbrio na jornada, estabelecendo novas rotinas, responsabilidades e também dando atenção a vida pessoal. É melhor começar a organizar tudo agora!

Peixes

Esta fase pode sacudir bastante sua vida pessoal e sentimentos. Fique preparado para lidar com um novo caminho no qual grandes avanços são esperados. Priorize-se.