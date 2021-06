5 dicas de sucos detox potentes com diferentes frutas e um único modo de preparo

Quer dar um up em sua saúde, mas não sabe por onde começar? O que acha de implementar algumas dicas de sucos detox? Além da maioria ter o modo de preparo prático, eles são bastante benéficos.

Se você está precisando de uma mãozinha com este tema, confira abaixo 5 recomendações que você pode fazer em casa em poucos minutos. As sugestões são do portal Tudo Gostoso e têm o mesmo modo de preparo.

Vamos conferir as dicas de sucos?

Ingredientes:

1 – Melancia e gengibre:

1 colher (chá) de gengibre ralado;

3 fatias de melancia sem caroço;

1 colher (chá) de linhaça.

2 – Uva e gengibre:

1 limão com casca;

Gengibre e canela a gosto;

200 ml de suco de uva integral.

3 – Kiwi e morango:

8 morangos;

Raspas de gengibre;

250 ml de água de coco;

2 kiwis.

4 – Couve e limão:

1 pedaço pequeno de pepino (remova as cascas e as sementes);

Suco de ½ limão;

1 maçã vermelha sem casca;

1 folha de couve;

150 ml de água de coco.

5 – Couve e frutas + gengibre:

1 maçã;

1 folha de couve;

Suco de ½ limão;

1 laranja sem a polpa branca;

½ copo de água;

1 pedaço de gengibre do tamanho de uma moeda.

Modo de preparo dos sucos (mesmo para todas as dicas):

Para começar, bata tudo no liquidificador;

Caso prefira, você pode coar o suco, contudo, a recomendação é para que o consuma sem coar;

Consuma imediatamente para evitar a perda de nutrientes;

Por fim, você pode acrescentar gelo para ter uma bebida mais fria.

O que acha de conferir mais algumas dicas?