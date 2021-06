Rover Perseverance da NASA inicia sua primeira ‘fase científica’ em Marte

Rover Perseverance Mars da NASA deu início à fase científica de sua missão recentemente, deixando o local de pouso “Octavia E. Butler” em Marte. Até recentemente, o rover vinha passando por testes de sistemas, ou comissionamento, e dando suporte aos testes de voo do Ingenuity Mars Helicopter.

Como revelado, por meio de comunicado, durante as primeiras semanas desta primeira campanha científica, a equipe da missão irá até um mirante panorâmico baixo de onde o rover pode pesquisar algumas das características geológicas mais antigas da cratera de Jezero e colocar online as capacidades finais do sistemas de auto-navegação e amostragem do rover.

Quando o Perseverance completou sua fase de comissionamento em 1 de junho, o rover já havia testado seu instrumento MOXIE gerador de oxigênio e conduzido os voos de demonstração de tecnologia do helicóptero Ingenuity. Suas câmeras captaram mais de 75.000 imagens e seus microfones gravaram as primeiras trilhas sonoras de Marte.

Como revelado pela NASA, os objetivos científicos da missão são estudar a região de Jezero, a fim de compreender a geologia e a habitabilidade passada do ambiente na área, e procurar por sinais de vida microscópica ancestral.

A equipe identificará e coletará as amostras de rochas e sedimentos mais atraentes, que uma futura missão poderá recuperar e trazer de volta à Terra para um estudo mais detalhado. O Perseverance também fará medições e testará tecnologias para apoiar a futura exploração humana e robótica de Marte.

NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS

Geologia única em Marte

Abrangendo centenas de sóis (ou dias marcianos), esta primeira campanha científica perseguirá todos os objetivos científicos da missão enquanto o rover explora duas unidades geológicas únicas nas quais as camadas mais profundas (e mais antigas) de rocha exposta de Jezero e outras características geológicas intrigantes podem ser encontrado.

Como revelado pela NASA, a primeira unidade, chamada de “Fundo Fraturado da Cratera”, é o fundo da cratera de Jezero.

A unidade adjacente, chamada de “Séítah” (que significa “em meio à areia” na língua navajo), tem seu quinhão da rocha de Marte, mas também abriga cristas, rochas em camadas e dunas de areia.

Espera-se que a maioria dos desafios ao longo do caminho venha na forma de dunas de areia localizadas dentro da unidade em forma de luva de Séítah.

Como revelado pela NASA, para negociá-los, a equipe do rover decidiu que o Perseverance dirigirá principalmente no Chão da Cratera Fraturado ou ao longo da linha de fronteira entre ele e Séítah. Quando a ocasião o exigir, o Perseverance fará um “mergulho com os pés” na unidade de Séítah, indo em linha reta para uma área específica de interesse.

O objetivo da campanha é estabelecer quais são os quatro locais nessas unidades que melhor contam a história do ambiente inicial da cratera de Jezero e a história geológica. Quando a equipe de ciências decidir que um local é o correto, eles devem coletar uma ou duas amostras.

NASA/JPL-Caltech

Planeta vermelho

A primeira fase científica estará completa quando o rover retornar ao seu local de pouso. Nesse ponto, o Perseverance terá viajado entre 1,6 e 3,1 milhas (2,5 e 5 quilômetros) e até oito dos 43 tubos de amostra do Perseverance podem ser preenchidos com rocha e regolito de Marte (rocha quebrada e poeira).

Em seguida, o Perseverance viajará para o norte e depois para o oeste em direção ao local de sua segunda campanha científica: a região do delta de Jezero. O delta são os restos em forma de leque da confluência de um antigo rio e um lago dentro da cratera de Jezero.

Como revelado pela NASA, o local pode ser especialmente rico em carbonatos – minerais que, na Terra, podem preservar vestígios fossilizados de vida antiga e podem ser associados a processos biológicos. Confira:

Texto com informações da NASA

LEIA TAMBÉM: