Dia dos Namorados: confira dicas de vinho para comemorar junto

Pois é, mais um Dia dos Namorados na pandemia. Aos casais que seguem fortes em tempos tão difíceis, o momento é de celebrar a união. Àqueles cuja relação está abalada, nada como um jantar romântico para retomar a sintonia. Em todos os cenários, um bom vinho é a companhia perfeita da noite. Para o Metro World News, a sommelière Jessica Marinzeck, da Evino, fez uma seleção especial de rótulos apaixonantes e surpreendentes. E que as taças cheias sejam apenas o início da comemoração!

Goulart T Torrontés Small Production 2020 – R$ 79,90:

Se este ano você quiser inovar, mas sem perder a delicadeza, presenteie com Goulart T, feito com a uva Torrontés, uma das castas brancas mais emblemáticas na Argentina. A característica marcante dessa uva é seu aroma, com notas florais intensas, frutas brancas frescas e um toque mineral.

Grande Alberone Quintus – R$ 109,90:

Um bom vinho para harmonizar com chocolate? Grande Alberone é a pedida. Este tinto é feito com as melhores uvas das castas Primitivo, Merlot, Cabernet Sauvignon e Teroldego, que juntas expressam uma valsa entre chocolate, morango e tabaco, tanto no sabor quanto em seu aroma.

Tormaresca Fichi d’India Chardonnay Salento 2019 – R$ 129,90:

E que tal vinho branco para fazer bonito nessa ocasião especial? Tormaresca é uma escolha ideal: vinho 100% Chardonnay, rainha das uvas brancas, produzido pela renomada Cantina Tormaresca da família Antinori, no terroir de Salento, na Puglia. Ele nos surpreende ao expressar toda a tipicidade da Itália por meio de um líquido fresco e saboroso com notas de pêssegos brancos, flores e amêndoa.

La Cigale Qui Faisait Chanter Les Platanes Côtes de Provence AOP 2019 – R$ 159,90:

Que tal um passeio pelos campos de lavanda de Provence, no sul da França? Essa região, conhecida como terra dos rosés, deu vida a este vinho da M. Chapoutier, que conseguiu extrair toda a leveza, a elegância e a riqueza desse terroir. É o sol que faz cantar as cigarras e crescerem as vinhas! Com aromas de pêssego, lavanda e frutas cítricas, este vinho é uma imersão direto na sua taça.

Fin Del Mundo Patagonia Single Vineyard Pinot Noir Limited Edition Finca los Hermanos 2018 – R$ 169,90:

A Pinot Noir é uma uva francesa que se adapta melhor em climas frios e é conhecida por produzir vinhos elegantes. E entre os destaques da vinícola Bodega Del Fin Del Mundo, na região da Patagônia, sul da Argentina, temos o Single Vineyard Pinot Noir, um vinho equilibrado, com acidez refrescante, taninos delicados e aromas intensos de frutas vermelhas. É um vinho que proporciona uma verdadeira experiência sensorial.

Marchese Antinori Tenuta Montenisa Blanc de Blancs Brut – R$ 369,90:

Nada como um espumante clássico para celebrar um dia especial! Marchese Antinori é produzido na Denominação de Origem Controlada e Garantida de Franciacorta, uma região popularmente conhecida como “pequena França”, uma vez que a sua produção vinícola é exclusiva de espumantes feitos pelo método tradicional, muitas vezes comparados aos legítimos Champagnes franceses. Elaborado com uvas de Chardonnay e Pinot Bianco, o vinho passa 24 meses maturando em contato com as suas borras. O resultado é um espumante complexo, com textura macia em boca e repleto de aromas de maçã-verde, pêssego branco, flores e casca de pão.