Marcas poderão anunciar no TikTok

O TikTok começou a testar recursos que permitem que as marcas anunciem seus produtos na plataforma do aplicativo, acirrando a briga com o Facebook pela publicidade on-line, segundo informações da Agência Bloomberg.

De acordo com a agência, o TikTok já estaria negociando com diversas marcas para iniciar os testes de venda. Nesta primeira fase dos testes, apenas usuários selecionados poderiam visualizar a aba de vitrine dentro da plataforma.

Em uma iniciativa recente, a plataforma permitiu que os criadores de conteúdo comercializem seus produtos e também produtos de parceiros.

“O TikTok tem testado e aprendido com ofertas e parcerias de comércio eletrônico e estamos constantemente explorando novas maneiras de agregar valor”, afirmou empresa, em comunicado.

A ideia da empresa dona do TikTok é replicar o sucesso do Douvin, aversão chinesa do aplicativo, que já faturou US$ 26 bilhões com o comércio eletrônico em seu primeiro ano de operação na China.