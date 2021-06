Este é o suco detox com couve e chia que você precisa começar a tomar; com receita

Está buscando bebidas mais saudáveis, mas não sabe por onde começar? O que acha de investir em um suco detox com poucos ingredientes e que seja fácil de preparar? Se você está precisando de uma mãozinha com este tema, confira abaixo uma receita bastante prática e que é possível reproduzir em casa. A recomendação é do portal Cybercook. Confira a seguir.

Suco detox com couve e chia

Ingredientes para preparar a sua bebida:

½ cenoura;

250 ml de água de coco;

1 folha de couve;

½ pepino;

1 colher de semente de chia (sopa);

Hortelã (a gosto);

Mel (a gosto);

Gelo (a gosto);

1 maçã.

Você pode se interessar por:

Modo de preparo:

Para começar, descasque o pepino e a cenoura e corte em pedaços menores;

Em seguida, bata todos os ingredientes no liquidificador até ter um conteúdo homogêneo;

Logo após, acrescente gelo;

Por fim, consuma imediatamente.

E então, o que acha de conferir mais algumas dicas?