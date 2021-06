Cientistas descobrem dois planetas gasosos ao redor de uma estrela semelhante ao Sol brilhante.

Cientistas independentes/cidadãos descobriram recentemente dois planetas gasosos ao redor de uma estrela semelhante ao Sol brilhante. A novidade foi revelada pela Agência Espacial Americana (NASA) por meio de comunicado.

Como revelado, o maquinista César Rubio é um dos milhares de voluntários que participam do Planet Hunters TESS, um projeto de ciência cidadã financiado pela NASA que busca evidências de planetas além do nosso sistema solar, ou exoplanetas.

Planet Hunters TESS acaba de anunciar a descoberta de dois exoplanetas (planetas gasosos) em um estudo publicado online em Avisos Mensais da Royal Astronomical Society, listando Rubio e mais de uma dúzia de outros cientistas cidadãos como co-autores.

Esses mundos exóticos orbitam uma estrela chamada HD 152843, localizada a cerca de 352 anos-luz de distância. Esta estrela tem quase a mesma massa do Sol, mas quase 1,5 vez maior e um pouco mais brilhante.

Como revelado pela NASA, o planeta b, aproximadamente do tamanho de Netuno, é cerca de 3,4 vezes maior que a Terra e completa uma órbita em torno de sua estrela em cerca de 12 dias.

O planeta c, o planeta externo, é cerca de 5,8 vezes maior que a Terra, o que o torna um “sub-Saturno”, e seu período orbital é algo entre 19 e 35 dias. Em nosso próprio sistema solar, esses dois planetas estariam bem dentro da órbita de Mercúrio, que é cerca de 88 dias.

Planetas gasosos ao redor de uma estrela semelhante ao Sol

TESS significa Transiting Exoplanet Survey Satellite , uma espaçonave da NASA lançada em abril de 2018. A equipe do TESS usou dados do observatório para identificar mais de 100 exoplanetas e mais de 2.600 candidatos que aguardam confirmação.

O Planet Hunters TESS, operado por meio do site Zooniverse, começou em dezembro de 2018, logo após os primeiros dados do TESS terem se tornado publicamente disponíveis. Os voluntários examinam gráficos que mostram o brilho de diferentes estrelas ao longo do tempo.

Como revelado pela NASA, eles observam quais desses gráficos mostram uma breve queda no brilho da estrela e, em seguida, uma oscilação ascendente para o nível original. Isso pode acontecer quando um planeta cruza a face de sua estrela, bloqueando um pouquinho de luz – um evento denominado “trânsito”.

O projeto Planet Hunters compartilha cada gráfico de brilho, chamado de “curva de luz”, com 15 voluntários. No plano de fundo do site, um algoritmo coleta todos os envios dos voluntários e seleciona as curvas de luz que vários voluntários sinalizaram.

Eisner e seus colegas examinam as curvas de luz com classificação mais alta e determinam quais seriam boas para o acompanhamento científico.

Mesmo em uma era de técnicas de computação sofisticadas, como o aprendizado de máquina, ter um grande grupo de voluntários examinando os dados do telescópio é uma grande ajuda para os pesquisadores.

Projeto de ciência cidadã financiado pela NASA

Uma vez que os pesquisadores não podem treinar computadores perfeitamente para identificar as assinaturas de planetas em potencial, o olho humano ainda é valioso.

Como revelado pela NASA, no caso do HD 152843, os cientistas cidadãos olharam para um gráfico mostrando seu brilho durante um mês de observações do TESS. A curva de luz mostrou três quedas distintas, o que significa que pelo menos um planeta pode estar orbitando a estrela.

Todos os 15 cientistas cidadãos que observaram esta curva de luz sinalizaram pelo menos dois trânsitos, e alguns sinalizaram a curva de luz no fórum de discussão online TESS Planet Hunters.

Então, os cientistas olharam mais de perto. Comparando os dados com seus modelos, eles estimaram que dois trânsitos vieram do planeta interno e o outro veio de um segundo planeta externo.

Para garantir que os sinais de trânsito viessem de planetas e não de alguma outra fonte, como estrelas que se eclipsam, asteróides que passam ou os movimentos do próprio TESS, os cientistas precisavam olhar para a estrela com um método diferente. Eles usaram um instrumento chamado HARPS-N.

Como revelado pela NASA, tanto o HARPS quanto o EXPRES procuram a presença de planetas examinando se a luz das estrelas está “oscilando” devido aos planetas orbitando sua estrela. Essa técnica, chamada de método da velocidade radial, permite aos cientistas estimar a massa de um planeta distante também.

Embora os cientistas não tenham conseguido um sinal claro o suficiente para localizar as massas dos planetas, eles obtiveram dados de velocidade radial suficientes para fazer estimativas de massa – cerca de 12 vezes a massa da Terra para o planeta be cerca de 28 vezes a massa da Terra para o planeta c.

Telescópio Espacial James Webb da NASA

Suas medições validam os sinais que indicam a presença de planetas; mais dados são necessários para a confirmação de suas massas. Os cientistas continuam a observar o sistema planetário com o HARPS-N e esperam ter mais informações sobre os planetas em breve.

Os pesquisadores podem em breve ter ferramentas de alta tecnologia para ver se esses planetas têm atmosferas e quais gases estão presentes neles. O Telescópio Espacial James Webb da NASA, que será lançado no final deste ano, será capaz de observar que tipos de moléculas constituem a atmosfera de planetas como os deste sistema, especialmente o planeta exterior maior.

Como revelado pela NASA, os planetas HD 152843 são muito quentes e gasosos para sustentar a vida como a conhecemos, mas são valiosos para estudar enquanto os cientistas aprendem sobre a gama de planetas possíveis em nossa galáxia.

Planet Hunters – planetas gasosos

Os cientistas cidadãos que classificaram a curva de luz HD 152843 como uma possível fonte de planetas em trânsito, além de três moderadores do fórum de discussão Planet Hunters, foram convidados a ter seus nomes listados como co-autores no estudo que anuncia a descoberta desses planetas.

Um desses cientistas cidadãos é Alexander Hubert, um estudante universitário que se concentra em matemática e latim em Würzburg, Alemanha, com planos de se tornar professor do ensino médio. Até agora, ele classificou mais de 10.000 curvas de luz por meio do Planet Hunters TESS.

Como revelado pela NASA, Elisabeth Baeten, de Leuven, Bélgica, outra co-autora, trabalha na administração de resseguro e diz que classificar curvas de luz no Planet Hunters TESS é “relaxante”.

Interessada em astronomia desde a infância, ela foi uma das voluntárias originais do Galaxy Zoo, um projeto de ciência cidadã da astronomia que começou em 2007.

Ainda de acordo com as informações, o Galaxy Zoo convidou os participantes a classificar as formas de galáxias distantes.

NASA/Scott Wiessinger

Texto com informações da NASA

LEIA TAMBÉM: