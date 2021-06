4 penteados para cabelos lisos super lindos e práticos para fazer hoje; com tutorial

Mais uma semana terminando e o que acha de finalizá-la da melhor maneira, ou seja, aprendendo penteados novos? Se você quer inovar o visual, mas não sabe por onde começar, as recomendações desta sexta-feira (11) vão te ajudar bastante.

E qual os penteados que você mais gosta? Com tranças embutidas, na versão comum ou com os fios torcidinhos? Na dúvida, é melhor conferir todos, não é mesmo?

Aos que estão curiosos, as recomendações da vez são compartilhadas em um tutorial no canal da youtuber Apenas Isabella, que ensina como dar um “plus” nos fios com dicas práticas se você tem o cabelo liso.

Não esqueça dos acessórios!

É isso aí! Caso queira reproduzir os penteados enquanto assiste ao vídeo, é necessário que conte com alguns acessórios que auxiliam na execução e finalização das dicas. Portanto, se tiver, separe:

Elástico de silicone;

Grampo;

Pente;

Elástico de cabelo;

Presilhas.

Sem mais delongas, confira abaixo o tutorial divulgado no YouTube. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

