VÍDEO: sonda InSight Mars da NASA consegue limpar painéis solares e com isso captar mais energia para missão em Marte

A equipe por trás do módulo de pouso InSight Mars da NASA criou uma maneira inovadora de aumentar a energia da espaçonave em um momento em que seus níveis de potência estão caindo em Marte.

Como revelado pela NASA, por meio de comunicado, o braço robótico da sonda gotejou areia perto de um painel solar, ajudando o vento a levar um pouco da poeira do painel. O resultado foi um ganho de cerca de 30 watts-hora de energia por sol, ou dia marciano.

Marte está se aproximando do afélio, seu ponto mais distante do sol. Isso significa que menos luz solar atinge os painéis solares cobertos de poeira da espaçonave, reduzindo sua produção de energia. A equipe havia planejado isso antes da extensão da missão de dois anos do InSight.

Eles planejaram a missão de operar sem instrumentos científicos pelos próximos meses, antes de retomar as operações científicas no final deste ano. Durante este período, o InSight reservará energia para seus aquecedores, computador e outros componentes principais.

O aumento de potência deve atrasar o desligamento dos instrumentos em algumas semanas, ganhando um tempo precioso para coletar dados científicos adicionais.

Como revelado pela NASA, a equipe tentará remover um pouco mais de poeira do mesmo painel solar neste sábado, 5 de junho de 2021.

Muita poeira no vento de Marte

A equipe da InSight tem pensado em maneiras de tentar limpar a poeira de seus painéis solares por quase um ano. Por exemplo, eles tentaram pulsar os motores de implantação do painel solar (usados ​​pela última vez quando o InSight abriu seus painéis solares após o pouso) para sacudir a poeira, mas não tiveram sucesso.

Mais recentemente, vários membros da equipe científica começaram a seguir a técnica contra-intuitiva de pingar areia perto – mas não diretamente em cima – dos painéis. A equipe observou que pode ser possível jogar poeira nos painéis com grãos de areia que “saltariam” ou pulariam do painel solar superfície do painel e pular no ar com o vento. Os grãos maiores podem então carregar as partículas menores de poeira com o vento.

Como detalhado pela NASA, para testar a técnica, a equipe usou a concha do braço robótico do InSight para escorrer areia ao lado dos painéis solares do InSight em 22 de maio de 2021, o 884º sol da missão, por volta do meio-dia no horário de Marte – o horário mais ventoso do dia.

Foi mais fácil para o braço do InSight ser posicionado sobre o convés do módulo de pouso, alto o suficiente para que os ventos soprassem areia sobre os painéis.

Com certeza, com ventos soprando de noroeste a um máximo de 20 pés (6 metros) por segundo, o gotejamento da areia coincidiu com uma colisão instantânea na potência geral da espaçonave.

Como detalhado pela NASA, embora não haja garantia de que a espaçonave tenha toda a energia de que precisa, a recente limpeza adicionará uma margem útil às reservas de energia do InSight.

Sobrevivendo no planeta vermelho

Os painéis do InSight sobreviveram à missão principal de dois anos para a qual foram projetados e agora estão alimentando a espaçonave durante a extensão de dois anos.

Contar com painéis solares para obter energia permite que tais missões sejam tão leves quanto possível para o lançamento e requer menos peças móveis – portanto, menos pontos de falha em potencial – do que outros sistemas.

Como detalhado pela NASA, equipar a espaçonave com escovas ou ventiladores para limpar a poeira aumentaria o peso e aumentaria os pontos de falha.

No entanto, como os rovers Spirit e Opportunity Mars mostraram, rajadas e redemoinhos podem limpar os painéis solares com o tempo. No caso do InSight, os sensores meteorológicos da espaçonave detectaram muitos redemoinhos que passavam, mas nenhum limpou a poeira.

Em agosto, conforme Marte se move em sua órbita mais perto do Sol, os painéis solares do InSight devem ser capazes de reunir mais energia, permitindo que a equipe ligue os instrumentos científicos novamente.

Dependendo da potência disponível, eles podem começar ligando alguns por curtos períodos em momentos-chave durante o dia, como têm feito para economizar energia.

Como detalhado pela NASA, independentemente de os instrumentos estarem ligados ou desligados, as operações InSight serão pausadas novamente por volta de 7 de outubro, quando Marte e a Terra estarão em lados opostos do Sol. Conhecido como Conjunção Solar de Marte , esse período ocorre a cada dois anos.

Como o plasma do Sol pode interromper os sinais de rádio enviados para a espaçonave naquele momento, todas as missões da NASA a Marte se tornarão mais passivas, continuando a registrar dados e enviar atualizações aos engenheiros da Terra, embora nenhum novo comando seja enviado a eles.

Ainda de acordo com as informações, a moratória sobre os comandos de Marte durará várias semanas até o final de outubro. Confira:

