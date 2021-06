É hoje! Em 10 de junho de 2021, uma Lua Nova em Gêmeos será seguida de um Eclipse Solar Anular que terá efeitos intensos na vida dos signos por até seis meses.

Confira o cuidado que cada signo deve ter durante o Eclipse Solar Anular de 10 de junho de 2021:

Áries

Tenha muito cuidado ao não aproveitar a comunicação da melhor forma e se dedique a ouvir também as pessoas, principalmente quando se trata de vida amorosa.

Touro

Cuidado para não se assustar com mudanças e ignorar estruturas, planejamentos e novidades que podem trazer uma nova fase positiva para a sua vida. Reestruturação é necessário.

Gêmeos

Não deixe que este momento incerteza o impeça de aprender algo novo e de ser responsável com suas relações mais próximas. Dialogue.

Confira mais sobre os signos:

Câncer

Sua mente e coração podem ficar menos nublados com o autocuidado e reflexão positiva. Lembre-se que isso não significa que você deve comprar para afogar as mágoas.

Leão

Resolva tudo com paciência e aceite que algumas conexões com as outras pessoas possuem um processo de evolução; abra os olhos para as novas oportunidades.

Virgem

Cuidado para não ficar negativo apenas porque algo está caminhando de forma mais lenta. Tudo tem o seu tempo; foque na organização e prepare-se bem.

Libra

Não se assuste com o novo e com as mudanças; use o esforço e tenha cuidado para não deixar oportunidades passarem.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Escorpião

Cuidado para não ter coragem de criar o que você deseja em suas relações ou na vida em geral; é hora de progredir.

Sagitário

Hora de ver a realidade diante de você, mas ter cuidado para agir no tempo certo. Fique atento aos aliados e as pessoas.

Capricórnio

Avalie a maneira como você leva a sua vida e tenha muito cuidado com continuar estagnado por preguiça ou medo; isso trará perdas importantes.

Aquário

Hora de parar e entender algumas inspirações, vontades e verdades. Cuidado para não deixar oportunidades amorosas importantes passar por não saber o que quer.

Peixes

Cuidado com preferir se distanciar e não ter conversas necessárias; nada se resolve com isolamento emocional.