Free Fire: com premiação de quase R$ 1 milhão, LBFF 5 começa neste sábado

Começa no próximo sábado (12) a Liga Brasileira de Free Fire (LBFF), competição oficial de Free Fire e que reúne as melhores equipes do Brasil. A premiação total será de R$ 935 mil.



Como revelado pela Garena, por meio de comunicado, com 18 times, divididos em três grupos, a LBFF 5 será transmitida todos os sábados e domingos, às 13h (horário de Brasília), e às segundas-feiras, às 19h (horário de Brasília), sempre nos canais oficiais do Free Fire no YouTube e na BOOYAH!, plataforma de streaming da Garena.

Free Fire – calendário e fase de grupos

Diferentemente da última edição, dessa vez a fase de grupos da LBFF 5 terá duração de seis semanas e acontecerá entre os dias 12 de junho e 19 de julho. Clique aqui e veja o calendário completo da competição.

Entre os times participantes está a LOUD, equipe vice-campeã da Free Fire World Series Singapura (FFWS SG), o mundial de Free Fire, além do Fluxo, a 4ª melhor do mundo também pela FFWS SG.

A INTZ, a Team oNe e a paiN Gaming chegam na LBFF 5 após terem sido as três primeiras colocadas no Grupo de Acesso da última edição. Atrás delas vem a Los Grandes, que escapou do rebaixamento na última etapa, e a Team Coda Solid e a Nitroxx Top10, novidades vindas da LBFF Série B.

Com premiação de R$ 935 mil, a final da LBFF 5 será em 24 de julho. O campeão levará R$ 300 mil, enquanto os 2º e 3º colocados ganham R$ 100 mil e R$ 55 mil, respectivamente.

Ainda de acordo com as informações, as equipes que ficarem entre 4º e 12º lugar ganham R$ 53.333 cada. Confira:

VAI TER RODADA TRIPLA, SIM! 🔥



Prepara o estoque de pipoca que a decolagem do Calendário da LBFF 5 foi autorizada! E como novidade, dessa vez tem rodada tripla na semana pra vocês torcerem ainda mais com a Elite do Free Fire 😉



🔗https://t.co/M8l15Xxe3c pic.twitter.com/U2zI1CJuwW — Free Fire Esports Brasil – #LBFF (@FFesportsBR) June 4, 2021

Com informações da Garena

LEIA TAMBÉM: