3 penteados práticos para fazer em casa sem gastar muito tempo; com tutorial

Quem nunca acordou e desejou que o cabelo ficasse pronto ou se arrumasse sozinho? Como isso não é possível, uma ótima alternativa é investir em penteados práticos e que gastem poucos minutos para serem feitos.

E por falar em penteados, quais as opções que você mais gosta? Com tranças, solto ou que tenham baby hair? Na dúvida, melhor aprender todos, não é mesmo?

Se você quer dar uma repaginada nos fios, mas não quer investir na tesoura ou tinta, as recomendações desta quinta-feira (10) vão te ajudar bastante.

E para quem está curioso, as sugestões desta vez são compartilhadas no canal da youtuber Karolina Rodrigues, que traz em poucos minutos um tutorial com 3 penteados rápidos, fáceis e bonitos.

Já separou seus acessórios?

Isso mesmo! Como sempre orientado, se você quer reproduzir as recomendações enquanto confere o tutorial, é importante que conte com alguns acessórios, que dão uma grande mão no processo e finalização dos penteados. Portanto, se tiver, separe:

Borrifador;

Creme;

Gel;

Pente;

Grampos;

Elástico de silicone;

Elástico de cabelo;

Escovinha para o baby hair;

Preparada para mais um tutorial? Então, confira abaixo o vídeo divulgado no YouTube. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

