Skincare: 3 passos da rotina de Reese Witherspoon que você pode fazer em casa

Óleo de limpeza, massagem facial e hidratação. A atriz de 45 anos te explica como ela faz a sua rotina de cuidados com a pele noturna que funciona. Leia.

Reese Witherspoon tem 45 anos e uma pele de dar inveja. Lembra do filme ‘Legalmente Loira’, de 2001, e sua sequência? A pele dela continua tão linda como naquela época e o segredo disso é uma rotina de skincare noturno que ele dividiu no Instagram com seus seguidores.

Nada de rotina complexa, cheia de instruções e passos que você não vai conseguir reproduzir na sua casa. Reese é básica e minimalista: ela reduziu a sua rotina de cuidados com a pele noturna em 3 passos essenciais para alcançar bons resultados. Lembre-se de que, para estabelecer uma rotina condizente com suas necessidades, você deve consultar seu dermatologista.

Reese compartilhou o processo em um vídeo no Instagram depois de receber váris perguntas de seguidores sobre a sua rotina de cuidados com a pele pós-filmagem.

Passo 1 – Limpeza

Reese usa óleo de limpeza para remover qualquer resquício de maquiagem de sua pele antes de usar os produtos de tratamento. “Isso é ótimo! Tira toda a minha maquiagem e deixa minha pele tão macia e hidratada. Amo isso!”, disse ela.

Os limpadores de óleo, também conhecidos como cleansing oils, são ótimo como um primeiro passo porque ajudam a quebrar as impurezas sem tirar a umidade natural da pele. Óleos ricos em nutrientes, como óleos de oliva, cártamo e damasco, são ótimos para condicionar a pele enquanto limpam a sujeira, o excesso de óleo e a maquiagem.

Passo 2 – Massagem Facial

A massagem facial pode parecer um passo não tão comum e até desnecessário, mas Reese disse que funciona de verdade. Além disso, especialistas também dizem que o uso do rolinho facial reduz temporariamente o inchaço e as bolsas nos olhos. Isso porque, para manter a saúde da pele, é necessário manter um bom fluxo sanguíneo.

“É uma sensação tão boa”, disse ela, rolando a ponta de pedra do rolinho facial sobre o rosto em movimentos circulares, ao longo de sua mandíbula e sob os olhos. “Eu faço isso de manhã, também, um pouco. E então me ajuda a me livrar das olheiras”, completa a atriz.

Depois de uma massagem rápida, ela lava o rosto com água morna e passou para a terceira etapa: um peeling químico caseiro.

Passo 3 – Esfoliação e hidratação

Reese usa um esfoliante específico para sua pele para ajudar a retirar as células mortas e a renovar a pele. Mas, o esfoliante não deve ser usado todos os dias. Até mesmo os mais suaves pode causar irritação se usados com frequência. O ideal é duas vezes por semana. Peles sensíveis devem aumentar ainda mais esse intervalo: uma vez a cada 15 dias. Mas, o seu médico dermatologista é o melhor profissional para tirar essa dúvida.

Depois, ela finaliza a rotina de skincare com a aplicação de um hidratante: “E não se esqueçam: sempre apliquem o hidratante à noite”.