Importante personagem dá adeus a The Good Doctor e recebe carinho especial do elenco da série: família

Como já revelado nesta semana, a atriz inglesa Antonia Thomas não vai retornar para a 5ª temporada da série The Good Doctor.

A jovem interpretou a personagem Dr. Claire Browne, com grande destaque na produção, durante 4 temporadas.

Desde o primeiro episódio da série médica, Claire tem sido uma espécie de apoio importante para o Dr. Shaun Murphy (ator Freddie Highmore).

A informação foi revelada na mesma mesma que foi exibido o episódio final da quarta temporada, cheio de reviravoltas.

Muito querida no drama médico, Thomas recebeu homenagem do elenco da série, por meio de várias postagens no Instagram.

A atriz Christina Chang (personagem Dra. Audrey Lim) escreveu um longo texto na rede social nesta terça-feira. Confira:

Para marcar a despedida, Antonia compartilhou uma sequência de fotos, de momentos variados e descreveu: “família”.

A postagem contou com a reações dos artistas da série: Noah Galvin, Will Yun Lee, Paige Spara e Chang. Veja postagem:

5ª temporada de The Good Doctor

Ainda de acordo com as informações, no entanto, não foi totalmente descartado alguma participação da atriz na próxima temporada, como convidada.

A próxima temporada do drama médico deve ser liberada no final deste ano. Confira trailer especial:

