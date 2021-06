Com tema Redenção: Um Novo Amanhã, nova atualização de Free Fire já está disponível

Com o tema Redenção: Um Novo Amanhã, a nova atualização do game Free Fire já está disponível para os jogadores.

Como revelado pela Garena, por meio de comunicado, entre as novidades está o novo personagem D-Boas, além do retorno do evento Redenção e Arraiá, a tradicional festa junina do Free Fire que desta vez distribuirá Fragmentos do Cubo Mágico gratuitamente. Confira:

Free Fire – Redenção: Um Novo Amanhã

Com a nova atualização do jogo, chega também o evento Redenção: Um Novo Amanhã. Ao longo do mês de junho, será possível decorar os personagens com o pacote Cascudo, o Treme-Terra, a Prancha Vulcânica e a Panela Treme-Terra. Para celebrar o evento, o pacote Cascudo, o Treme-Terra – um conjunto de skins masculinas – estará disponível de graça a todos jogadores que fizerem login no jogo e completarem as missões temáticas.

Além disso, a Garena está apresentando um novo modo exclusivo, a partir de 26 de junho, quando os jogadores poderão experimentar todo o potencial dos quatro protagonistas.

Este novo modo segue o clássico modo Battle Royale, com uma diferença: os usuários poderão coletar runas pelo mapa para desbloquear atributos especiais para seus personagens

Pula a fogueira!

Como revelado pela Garena, o mês de junho é conhecido pelas festas juninas pelo Brasil afora e, por isso, o arraiá do Free Fire está de volta. Durante o mês de junho, os jogadores terão acesso a recompensas especiais como o novo pet ETzin e fragmentos de cubo mágico, que serão distribuídos de graça, basta fazer login no dia 19 de junho.

Antes disso, nos dias 17 e 18 de junho, ao logar, os jogadores também receberão fragmentos de cubo e, ao atingir 100 fragmentos, terão acesso ao cobiçado Cubo Mágico, item que possibilita a troca por skins raras e exclusivas no Free Fire.

Reprodução

A BOOYAH!, plataforma de streaming da Garena, também não vai ficar de fora da festa. Entre os dias 21 e 25 de junho, a plataforma irá promover transmissões especiais com competições dentro da plataforma.

Novas armas e mudanças

Como revelado pela Garena, com a atualização chegam também duas novas armas para os jogadores aproveitarem. A Bomba Congelante, que garante dano em área depois da explosão, e a Mini Uzi, a primeira arma secundária que usa munição de submetralhadoras.



A Bomba Congelante fará com que os jogadores que estiverem dentro da área congelada tenham sua velocidade de movimento reduzida em 10%, cadência de tiro reduzida em 20% e recebam dano entre 5 e 10 de acordo com o tempo dentro da área congelada. Já a Mini Uzi terá uma alta taxa de tiro e terá papel importante nos combates de curto alcance.



Mudanças de armas incluem ajustes de estatísticas na M1917, Kord, M60 e Kar98K.

Novas patentes e recompensas do modo ranqueado Free Fire

Como detalhado pela Garena, a temporada 7 do modo ranqueado começa no dia 9 de junho, às 6h da manhã (horário de Brasília) e, com ela, a nova recompensa especial para quem atingir a patente Ouro III ou mais: a M1014 Dourada.



Para o modo Contra Squad, essa atualização traz uma nova patente: Desafiante, que será dada aos 1000 melhores jogadores junto a um novo avatar especial da patente.

Ainda de acordo com as informações, as notas completas da atualização você encontra no Dev Blog da Garena. Confira:

Com informações da Garena

