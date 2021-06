Cientistas identificam erupção dramática no Sol que pode ajudar a explicar impressionantes explosões solares

Em uma erupção dramática em vários estágios, o Sol revelou novas pistas que podem ajudar os cientistas a resolver o antigo mistério das causas das erupções poderosas e imprevisíveis da estrela central do Sistema Solar.

Como revelado pela NASA, por meio de comunicado, descobrir essa física fundamental pode ajudar os cientistas a prever melhor as erupções que causam condições climáticas espaciais perigosas na Terra.

Esta explosão continha componentes de três tipos diferentes de erupções solares que geralmente ocorrem separadamente – tornando-se a primeira vez que tal evento foi relatado.

Ter todos os três tipos de erupção juntos em um evento fornece aos cientistas uma espécie de Pedra de Roseta solar, permitindo-lhes traduzir o que sabem sobre cada tipo de erupção solar para entender outros tipos e descobrir um mecanismo subjacente que poderia explicar todos os tipos de erupções solares.

Como detalhado pela NASA, as erupções no Sol geralmente ocorrem em uma de três formas: uma ejeção de massa coronal, um jato ou uma erupção parcial. Ejeções de massa coronal – CMEs – e jatos são erupções explosivas que lançam energia e partículas no espaço, mas têm uma aparência muito diferente.

Enquanto os jatos explodem como colunas estreitas de material solar, os CMEs formam enormes bolhas que se expandem, empurradas e esculpidas pelos campos magnéticos do Sol.

A solar “Rosetta Stone” eruption has revealed clues that can help researchers solve mysteries behind powerful solar eruptions. Decoding this eruption helps scientists better predict eruptions that can cause dangerous space weather conditions. Learn more: https://t.co/rK8qb0zZmA pic.twitter.com/bDdJBBNyxV — NASA (@NASA) June 7, 2021

Sol é a estrela central do Sistema Solar

As erupções parciais, por outro lado, começam a irromper da superfície, mas não evocam energia suficiente para deixar o Sol, então a maior parte do material cai de volta para a superfície solar.

Nesta erupção – observada com o Observatório Solar Dynamics da NASA e a Agência Espacial Europeia e Observatório Solar e Heliosférico da NASA em 12 e 13 de março de 2016 – os cientistas viram a ejeção de uma camada quente de material solar acima de uma região magneticamente ativa na superfície do Sol.

Como detalhado pela NASA, a ejeção era grande demais para ser um jato, mas estreita demais para ser um CME.

Em meia hora, uma segunda camada mais fria de material na superfície também começou a irromper do mesmo lugar, mas acabou caindo como uma erupção parcial. Ver uma erupção com características de jato e CME diz aos cientistas que provavelmente são causadas por um mecanismo singular.

Com esse novo entendimento, os cientistas podem aplicar o que sabem sobre jatos aos CMEs. O evento também diz aos cientistas que erupções parciais ocorrem no mesmo espectro, mas encontram algum limitador ainda desconhecido que restringe sua energia e não permite que eles saiam do sol.

Como detalhado pela NASA, compreender o mecanismo por trás desses eventos, especialmente CMEs, é de importância crítica para prever quando uma grande erupção pode causar interrupções na Terra.

NASA/Mara Johnson-Groh/Haley Reed

Explicação para explosões solares

CMEs, em particular, liberam grandes nuvens de partículas carregadas de alta energia e campos magnéticos que fluem através do sistema solar e podem resultar no clima espacial.

Uma tempestade de partículas de alta energia e atividades que podem ser perigosas para os astronautas e a tecnologia no espaço e , em casos extremos, redes de serviços públicos na Terra.

Ao modelar a nova erupção Rosetta e outras descobertas como ela, os cientistas esperam poder descobrir que mecanismo raiz causa as erupções solares e determinar suas características.

Como detalhado pela NASA, encontrar um gatilho poderia, em última análise, permitir aos cientistas prever quando uma grande erupção poderia ameaçar a Terra e Marte com várias horas de antecedência – fornecendo tempo suficiente para os astronautas e operadores de espaçonaves tomarem medidas de precaução.

Ainda de acordo com as informações, o novo estudo foi apresentado em 7 de junho de 2021, por Mason na reunião AAS 238 e foi aceito para publicação no Astrophysical Journal Letters. Confira:

Texto com informações da NASA

