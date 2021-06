Meu cão comeu uma UVA que caiu no chão; pode fazer mal?

As frutas são excelentes complementos alimentares para os cães, embora nunca devam substituir a ração balanceada sugerida por seu veterinário. Nos dias de calor, ajudam a refrescar os amiguinhos e também a hidratá-los.

Mas a UVA, especificamente, é um caso à parte. A ciência ainda não sabe exatamente qual, mas uma das substâncias presentes nesta fruta é extremamente tóxica para os cachorros.

Para piorar o quadro, não existe nem mesmo uma quantidade segura para o cachorro consumir. Para alguns cães, uma única uva pode ser fatal!

O que a ciência tem certeza é que a partir de 10g da fruta, o animal já corre risco. Mas é claro que o quadro varia de acordo com raça, peso e idade do pet.

Os sintomas começam com vômitos, diarreias, anorexia, fraqueza, desidratação e tremores. Nos casos mais graves, insuficiência renal e, inclusive, morte do pet.

Então a resposta é: se seu cãozinho comeu uma única uva que caiu no chão, melhor é não esperar os sintomas para tomar uma atitude. Pegue seu pet e corra para o veterinário. Uma ação rápida permite que se faça uma indução do vômito ou uma lavagem gástrica, minimizando os efeitos tóxicos.

O mesmo vale para as uvas passas. Nunca deixe seu animal ter contato com esse tipo de fruta. Para complementar a alimentação do seu cachorro de forma segura, consulte um veterinário sobre quais frutas podem ser adicionadas ao cardápio do seu amigão.