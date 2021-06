3 penteados com rabo de cavalo que você precisa fazer já; com tutorial

Quando falamos em penteados que envolvem rabo de cavalo, possivelmente a primeira ideia que venha à sua mente é a de prender o cabelo com elástico e assim esta alternativa estar pronta, não é mesmo? E embora ela não esteja necessariamente errada, é importante que saiba que há a possibilidade de inovar com este clássico penteado.

E que tal aprender algumas dicas práticas e que você pode fazer sozinha em casa? Se você está pensando em dar um “up” nos fios, mas não quer nenhuma mudança radical como cortar ou pintar, as sugestões desta terça-feira (8) vão te ajudar bastante.

Caso esteja curiosa, as recomendações são do canal do YouTube Apenas Isabella, que ensina em poucos minutos como inovar de maneira prática e com poucos itens.

E por falar em itens!

Se você for reproduzir os penteados enquanto confere o tutorial, é importante que conte com alguns itens, que vão te auxiliar tanto no processo, quanto na finalização de seus penteados. Portanto, se tiver, separe:

Elástico de cabelo;

Elástico de silicone;

Grampo.

E então, quer aprender na prática 3 dicas de penteados com rabo de cavalo? Assista abaixo ao vídeo divulgado no YouTube. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

