A promoção PlayStation Indies da PS Store já está de volta. A novidade foi revelada pela Sony recentemente.

“Comece a planejar o seu fim de semana agora mesmo com a promoção PlayStation Indies da PlayStation Store que está de volta, e traz uma seleção ainda maior de títulos fascinantes para explorar, tudo em oferta por tempo limitado”, detalhou.

Como revelado, por meio de comuniado, alguns dos títulos participantes são o RPG de detetive Disco Elysium – The Final Cut e o roguelike intenso Curse of the Dead Gods.

Promoção PlayStation Indies da PS Store

Também conta com a aventura sci-fi única Outer Wilds e a ação multiplayer de caça de monstros, Hunt: Showdown.

Ainda de acordo com a informações, a promoção PS Indies termina às 3:59h do dia 19 de junho, horário de Brasília.

Reprodução

Com informações da Sony

LEIA TAMBÉM: