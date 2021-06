3 livros infantis sobre ansiedade

A pandemia com certeza abalou o psicológico dos pequenos, fazendo com que a solidão e a ansiedade se tornassem questões mais presentes. Por isso, é importante que os pais conversem com as crianças sobre este tema. A literatura é uma ferramenta que pode ajudar os pais e especialistas a falarem sobre assuntos complexos e delicados com seus filhos. “Os livros possibilitam a construção de conceitos importantes através da linguagem metafórica. A criança se projeta na história e consegue imaginar, construir pensamentos e ideias, refletir e ressignificar conceitos”, aponta Karina Camargo, psicóloga da infância, especialista em medicina comportamental e em terapia familiar.

De acordo com a psicóloga, é fundamental que a criança compreenda as emoções com as quais lida. Dessa forma, tem oportunidades de eliminar pensamentos disruptivos e estar mais preparada para vivenciar as dificuldades na prática. “Considero de extrema importância que existam livros para crianças que retratem a ansiedade, porque elas conseguem verbalizar suas experiências, trocar informações a respeito e expressar seus anseios”, completa. A Canguru News pediu para Karina Camargo selecionar livros infantis sobre ansiedade e solidão para apresentar às crianças. Confira!

A Ovelha Mal e o Lobo Bem (2015)

Neste livro, Vanina Cartaxo explica a depressão infantil de maneira didática, interativa e lúdica, utilizando a metáfora “A Ovelha Mal e o Lobo Bem”. São apresentadas formas de compreensão sobre o funcionamento do transtorno, o que favorece o engajamento e a motivação da criança no tratamento. Voltado para crianças entre 6 e 10 anos, o livro oferece atividades que podem ser realizadas, principalmente, com a mediação de terapeutas.

Soltando os grilos (2015)

Cida Lopes aborda assuntos relacionados ao sexo e sexualidade, de forma verdadeira, sensível e adequada. A obra também ajuda pais e educadores a lidarem mais facilmente com temas como o prazer e a homossexualidade. Destinado ao público infanto juvenil, o objetivo do livro é retratar a educação sexual, evitando as tantas inseguranças, ansiedades e sofrimentos desnecessários que a falta de informação pode trazer.

A derrota dos medos (2016)

Na obra de Adriana Zanonato e Luiz Carlos Prado, são apresentadas cinco histórias sobre ansiedade de separação, raiva, medos, distorções cognitivas e questões de gênero. Com uma narrativa metafórica, cada história contém um conjunto de intervenções altamente criativas, com descrição das ferramentas criadas pelos autores para um trabalho clínico bem-sucedido. Terapeutas, crianças e suas famílias poderão encontrar recursos criativos para lidar com temas preocupantes e desafiadores.

