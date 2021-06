Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 7 a 11 de junho de 2021

Mais uma semana chegou e surpresas podem começar a movimentar maio de 2021! Aqui você confere o horóscopo semanal, com previsões para todos os signos do zodíaco.

Confira tudo o que pode rolar de 7 a 11 de junho de 2021:

Áries

Momento deinteligência e liberdade de pensamento. Decisões complicadas deverão ser feitas e podem mudar seu destino. Não tenha medo porque a força espiritual estará ao seu lado o tempo todo para superar as dificuldades que surgirem.

É hora de ganhar mais força no ambiente de trabalho e iniciar aquele projeto que você deseja. Em questões de amor, você permanecerá muito estável com seu parceiro. Os solteiros serão procurados por um amor do passado; é melhor fechar seu ciclo e ficar bem.

Prefira cortar algumas coisas e começar a amadurecer. Você ganha dinheiro extra com os números 01 e 27. Use o branco para que a abundância chegue até você.

Touro

Poder e mudanças positivas no trabalho. A sorte chega com os números 07 e 66, mas você tem que controlar seu temperamento nas situações mais complicadas e se tornar uma pessoa melhor.

Você segue em frente de forma importante. Você terá a oportunidade de outro emprego mais bem remunerado.

Um relacionamento mais formal pode surgir em sua vida e seu período conquistador é deixado para trás. Não tenha medo de ter um compromisso mais firme.

Gêmeos

Chegou a hora de ser mais aventureiro e expandir sua força de trabalho. Sorte financeira. Tenha paciência porque sua recompensa virá por tanto esforço em tudo que você fez, apenas tome cuidado com a inveja.

Evite ser prisioneiro das más ações. Eu recomendo que você carregue um pouco de prata para cortar todos os negativos. É hora de planejar o início de um negócio.

Não negligencie seu relacionamento. Você se diverte e pode receber um convite especial. Seus números da sorte são 12 e 44. Use mais o amarelo para atrair boas energias.

Câncer

É hora de voltar a estudar e se adaptar ao novo. Você deve dar mais prioridade ao que tem em mente e não se permitir ser derrotado por comentários que os outros façam.

Leve em consideração que o elemento do seu signo é a água e isso o torna muito sentimental. É hora de buscar grandes conquistas em sua vida pessoal e profissional, pois tudo o que você fizer sairá bem.

Os tempos ruins ficaram para trás e você deve injetar mais força em seu trabalho para seguir em frente. Você recebe um bônus ou um aumento.

O amor chegará por meio de algo mais sério e você não deve deixar a oportunidade passar. Você terá sorte com os números 05 e 31. Use mais a cor azul forte.

Leão

É preciso aprender com tudo o que você vivencia em seu ambiente de trabalho, porque o mais importante é não se deixar vencer. É hora de deixar para trás amores e amigos interesseiros.

Você terá força suficiente para enfrentar todos os seus medos e sair de qualquer situação. Um problema é resolvido a seu favor. No amor, alguém com muita luz o encherá de paz; você deve valorizar isso e escolher melhor quem fica em sua vida.

É hora de voltar a estudar e se preparar para o seu futuro. Você terá sorte com os números 03 e 29.

Virgem

É hora de atrair uma transformação positiva para sua vida em tudo o que você deseja fazer. Você terá sorte com os números 09 e 77. Uma dívida pode ser paga e dinheiro extra chega.

Chegou o momento de assumir o controle de sua vida em tudo o que se refere ao amor; saiba com quem se relacionar e deixe tudo fluir. Seu signo é mais compatível com Áries, Gêmeos e Capricórnio.

Uma mudança muito positiva está chegando, principalmente em termos de trabalho, então aproveite essa boa fase para planejar e dar passos importantes nos negócios. Você terá a ajuda divina. Use mais o vermelho para atrair sorte.

Libra

Seja prudente e sábio ao tomar decisões; pense duas vezes antes de agir para obter um resultado melhor. Sua força e energia aumentam, o que ajuda a tomar a decisão certa em sua vida pessoal para avançar em tudo que se refere ao amor e ao trabalho.

Não fale sobre seus planos para qualquer pessoa e prefira ser mais reservado. É melhor ter atenção com a saúde, principalmente em caso de hipertensão ou problemas hormonais.

Você faz pagamentos. Não tenha medo de um amor do passado e resolva as coisas. Um animal de estimação pode chegar e deixá-lo mais tranquilo. Sua família faz um convite. Você terá sorte com os números 17 e 39.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Escorpião

Você deve ter em mente o progresso em tudo que fizer para ter o sucesso que deseja. É hora de ser ainda mais corajoso. Uma nova etapa começa em sua vida amorosa e que você estará muito apaixonado por seu parceiro atual.

Solteiros podem ver um amor verdadeiro chegar. Apenas deixe fluir com calma para que seus relacionamentos amorosos prosperem; dê tempo a tempo.

Em questões de trabalho, você terá reuniões de última hora para mudanças de pessoal. Um convite pode chegar. Evite os excessos que podem dar ressaca moral. Você terá sorte com os números 21 e 39. Use muitas cores fortes. Deixe o drama de lado em sua vida diária e seja mais calmo.

Sagitário

Você está passando por uma fase de plenitude e harmonia em sua vida. É hora de deixar aqueles amores ruins que só o estagnam e atrasam. São tempos de mudanças em sua maneira de pensar e ser; deixe rancores para aproveitar melhor a vida.

Se você está passando por uma crise pessoal ou econômica, é hora de tomar as rédeas para poder se recuperar. Sua intuição aumenta e também o alerta sobre qualquer problema.

Você ganha um bônus no seu trabalho ou paga uma dívida do passado. Você terá sorte com os números 12 e 39. Use mais o branco para ter força espiritual.

Evite a fofoca e alguns comentários. Um convite o ajudará a se divertir muito. Em assuntos do coração, você permanece solteiro por um tempo.

Capricórnio

Milagres existem e você é digno deles, apenas reflita que seus pensamentos devem estar alinhados com o bem e a positividade. Você deve levar os problemas da sua vida mais a sério e não deixar tudo para depois.

Haverá uma mudança em sua vida profissional e você deve aproveitar isso para estar no seu melhor. Evite se envolver com pessoas tóxicas que afetam seu bom caráter.

Dê tempo a si mesmo ou faça mais uma viagem para renovar suas energias. Em sua casa você terá situações de conflito por motivos econômicos, procure não dar tanta importância a isso e siga em frente.

Um amor se afastará de sua vida. Cuidado com as traições de colegas de trabalho ou amigos; não confie muito e guarde suas ideias para você. Você terá sorte com os números 13 e 41.

Aquário

Você deve estar atento ao que quer para o seu futuro para poder realizá-lo. É importante ter essa força e enfrentar quem o atrapalha a dar continuidade ao seu projeto de vida.

A luz estará do seu lado em tudo que você empreender. Guarde para você os sucessos e conquistas para não ter problemas de inveja. Um amor do signo de fogo entrará em sua vida e será altamente retribuído e duradouro, mas não sabote o relacionamento.

Em questões de trabalho, evite discutir com seus superiores. Você ganha um presente que não esperava. Você terá sorte com os números 23 e 19. Use muito as cores azul e branco para que haja mais abundância.

Peixes

Você deve pensar positivamente sobre o resultado de um projeto e não permitir que suas ideias sofram com mudanças repentinas a qualquer momento. Evite dizer não à sorte ou sabotá-la com pensamentos negativos, pois serão dias de abundância e surpresas agradáveis.

É hora de enfrentar as situações de amor e não ter medo do que os outros podem dizer. Seu signo é muito forte e você tem que ficar com quem o dá ânimo e faz feliz. Seus signos mais compatíveis são: Áries, Câncer e Escorpião.

Um novo negócio vai surgir e sua renda aumenta. O azul e os números 09 e 88 trarão sorte. Você vai iniciar uma nova etapa da sua vida em todos os sentidos e deve aprender a ser mais positivo.