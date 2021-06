Espaçonave Juno da NASA se aproxima da superfície da Lua Ganimedes de Júpiter para importante sobrevoo

A espaçonave Juno está em processo de chegar a cerca de 645 milhas (1.038 quilômetros) da superfície da maior lua de Júpiter, Ganimedes, nesta segunda-feira (7), como revelado pela NASA.

O sobrevoo será o mais próximo que uma espaçonave chegou do maior satélite natural do sistema solar desde que a espaçonave Galileo da NASA fez sua penúltima aproximação em 20 de maio de 2000.

Junto com imagens impressionantes, o sobrevoo da espaçonave movida a energia solar trará insights sobre a lua, ionosfera, magnetosfera e camada de gelo. As medições de Juno do ambiente de radiação perto da lua também irão beneficiar futuras missões ao sistema Joviano.

Ganimedes é maior do que o planeta Mercúrio e é a única lua no sistema solar com sua própria magnetosfera – uma região em forma de bolha de partículas carregadas em torno do corpo celestial.

Como revelado pela NASA, por meio de comunicado, os instrumentos científicos de Juno devem começar a coletar dados cerca de três horas antes da abordagem mais próxima da espaçonave.

Junto com os instrumentos Ultraviolet Spectrograph (UVS) e Jovian Infrared Auroral Mapper (JIRAM), o Microwave Radiometer (MWR) da Juno examinará a crosta de gelo de Ganimedes, obtendo dados sobre sua composição e temperatura.

Juno é uma sonda espacial da NASA atualmente orbitando o planeta Júpiter

Os sinais dos comprimentos de onda de rádio da banda X e Ka de Juno serão usados ​​para realizar um experimento de rádio ocultação para sondar a tênue ionosfera da lua.

Como revelado pela NASA, normalmente, a câmera de navegação da Unidade de Referência Estelar (SRU) de Juno tem a tarefa de ajudar a manter o orbitador de Júpiter em curso, mas durante o sobrevôo, ela terá uma função dupla.

Junto com suas funções de navegação, a câmera – que é bem protegida contra radiação que poderia afetá-la adversamente – reunirá informações sobre o ambiente de radiação de alta energia na região perto de Ganimedes, coletando um conjunto especial de imagens.

O maior planeta do Sistema Solar

Enquanto isso, a câmera Advanced Stellar Compass contará elétrons muito energéticos que penetram em sua blindagem com uma medição a cada quarto de segundo.

Também está sendo alistado o gerador de imagens JunoCam. Concebida para trazer a emoção e a beleza da exploração de Júpiter ao público, a câmera forneceu uma abundância de ciência útil também durante os quase cinco anos de mandato da missão em Júpiter.

Como revelado pela NASA, para o sobrevoo de Ganimedes, JunoCam irá coletar imagens em uma resolução equivalente ao melhor da Voyager e Galileo. A equipe de ciência do Juno examinará as imagens, comparando-as com as de missões anteriores, procurando por mudanças nas características da superfície que podem ter ocorrido ao longo de mais de quatro décadas.

Quaisquer mudanças na distribuição das crateras na superfície podem ajudar os astrônomos a entender melhor a população atual de objetos que impactam as luas no sistema solar externo.

Ainda de acordo com as informações, devido à velocidade do sobrevôo, a lua gelada irá – do ponto de vista da JunoCam – passar de um ponto de luz para um disco visível, em seguida, de volta a um ponto de luz em cerca de 25 minutos. Então, é tempo suficiente para cinco imagens.

USGS Astrogeology Science Center/Wheaton/NASA/JPL-Caltech

Texto com informações da NASA

LEIA TAMBÉM: