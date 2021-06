Companhia LATAM anuncia novo destino e 10 novas rotas no Brasil

A LATAM Airlines Brasil já começou a vender passagens para o seu mais novo destino doméstico, Comandatuba, e para mais 10 novas rotas que fortalecerão a presença da companhia no aeroporto de Congonhas e na região Nordeste.

Como revelado, por meio de comunicado, com as novas rotas, a LATAM deve ultrapassar a média de 250 voos diários no Brasil em junho e totalizar 91 rotas. Em maio de 2019, antes da pandemia, eram 115 rotas.

A decisão reforça a visão mais otimista da LATAM para os próximos meses, uma vez que a procura por viagens aéreas dentro do Brasil vem aumentando gradualmente com a expectativa de celeridade no processo de vacinação contra a covid-19. Na última semana, a LATAM já iniciou a contratação de 750 tripulantes no País.

Atualmente, a LATAM está operando 49% da sua capacidade no Brasil, em comparação com o que operava em maio de 2019 (antes da pandemia).

Como revelado pela LATAM, o volume já é superior ao de abril, quando a companhia operou 38% da sua capacidade no País.

Conheça as 10 novas rotas da LATAM no Brasil e os detalhes do seu novo destino (Comandatuba)

Novo destino:

São Paulo/Congonhas – Comandatuba: será 1 voo direto semanal a partir de 1º de agosto, operado com aeronaves Airbus A320, que acomodam 162 passageiros em Economy e 8 em Premium Economy. As passagens estarão disponíveis com preços a partir de R$500,00 (ida e volta com taxas inclusas).

Novas rotas:

São Paulo/Congonhas – Fortaleza: serão 14 voos diretos por semana a partir de 1º de julho, operados com aeronaves Airbus A319 e A320, que acomodam de 132 a 162 passageiros em Economy e 8 em Premium Economy. São Paulo/Congonhas – Natal: serão 7 voos diretos por semana a partir de 1º de julho, operados com aeronaves Airbus A320neo, que acomodam 168 passageiros em Economy e 8 em Premium Economy. São Paulo/Congonhas – Maceió: serão 11 voos diretos por semana a partir de 1º de julho, operados com aeronaves Airbus 320, que acomodam 162 passageiros em Economy e 8 em Premium Economy. São Paulo/Congonhas – Recife: serão 10 voos diretos por semana a partir de 1º de julho, operados com aeronaves Airbus A319 e A320, que acomodam de 132 a 162 passageiros em Economy e 8 em Premium Economy. Rio de Janeiro/Galeão – Recife: serão 12 voos diretos por semana a partir de 1º de julho, operados com aeronaves Airbus 320, que acomodam 162 passageiros em Economy e 8 em Premium Economy. Rio de Janeiro/Galeão – Natal: serão 7 voos diretos por semana a partir de 1º de julho, operados com aeronaves Airbus A320 e A321, que acomodam de 162 a 208 passageiros em Economy e 8 em Premium Economy. Rio de Janeiro/Galeão – Maceió: serão 7 voos diretos por semana a partir de 1º de julho, operados com aeronaves Airbus A320, que acomodam 162 passageiros em Economy e 8 em Premium Economy. Fortaleza – Belém: serão 7 voos diretos por semana a partir de 1º de julho, operados com aeronaves Airbus A320 e A321, que acomodam de 162 a 208 passageiros em Economy e 8 em Premium Economy. Fortaleza – Teresina: serão 7 voos diretos por semana a partir de 1º de julho, operados com aeronaves Airbus A320, que acomodam 162 passageiros em Economy e 8 em Premium Economy. Fortaleza – Manaus: serão 7 voos diretos por semana a partir de 1º de julho, operados com aeronaves Airbus A320 e A321, que acomodam de 162 a 208 passageiros em Economy e 8 em Premium Economy.

Além do incremento de malha, a LATAM também vai alterar os seus voos de São Paulo/Congonhas com destino a Chapecó, Ribeirão Preto e Joinville.

Como detalhado, a partir de 1º de julho, os voos para as três cidades passarão a ser operados a partir de São Paulo/Guarulhos.

Guarulhos-Cancun

Também atenta às oportunidades internacionais, a LATAM reinaugurou a rota São Paulo/Guarulhos-Cancún.

Ainda de acordo com as informações, serão 2 voos semanais em junho e 3 voos semanais em julho, podendo estender essa operação para os próximos meses de acordo com a evolução da demanda.

Com informações da LATAM

