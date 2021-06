Os signos que nem sempre entendem seus sentimentos

Entender os sentimentos pode ser difícil para muitas pessoas e essa tendência aumenta ainda mais para determinados signos do zodíaco.

Confira quais são:

Áries

O ariano tem mudanças de humor forte e pode explodir atingindo outras pessoas em cheio. Ele nem sempre entende os sentimentos que provocam isso, mas facilmente deixa a ira tomar conta. Este signo sabe o quanto pedir desculpa é importante, mas pode seguir cometendo os mesmos erros se agir impulsivamente e não buscar a raiz do problema.

Gêmeos

O geminiano está sempre muito próximo de novas escolhas e indecisões, inclusive quando falamos de sentimentos. Ele é capaz de ter altos e baixos repentinos em suas emoções, o que influencia muito em tudo faz. Pode agir com mais cuidado ou ser impulsivo, mas sempre terá que lidar com as consequências de não olhar com calma para o que sente.

Libra

O libriano pode ser muito volúvel e mudar de ideia de uma hora para a outra com relação aos sentimentos. Nem sempre eles conseguem encontrar as razões que o motivam e acabam sendo taxados de influenciáveis. Este signo é sensitivo e age com gentileza na maior parte do tempo, mas atrai problemas sérios ao não conseguir encontrar uma posição clara.

Escorpião

O escorpiano possui um mundo de sentimentos e emoções dentro de si e pode acabar se perdendo dentro dele. Quando isso acontece, ele pode ser intenso e tender a agir com impulsividade, além das mudanças de humor que o distanciam do equilíbrio. É fácil para ele ir de um extremo ao outro em pouco tempo.