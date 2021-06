WhatsApp: novos recursos para facilitar e agilizar conversas

Como cada vez mais pessoas estão usando o app de mensagens para conversar com empresas, foi revelada nesta semana a atualização da API do WhatsApp Business.

Como detalhado, por meio de comunicado, o objetivo agilizar o processo de registro de empresas e para facilitar as conversas entre clientes e essas empresas. Confira todos os detalhes:

Configuração mais rápida da API do WhatsApp

Como informado, agora as empresas não precisam mais de semanas para configurar e começar a usar nosso serviço. Tudo pode ser feito em apenas cinco minutos.

Se, no futuro, uma empresa quiser trabalhar com um provedor de soluções de negócios ou receber suporte diretamente do Facebook, essas melhorias facilitarão ainda mais a comunicação entre clientes e empresas de médio e grande porte no WhatsApp.

Recebimento de informações adicionais

À medida que mais empresas passam a usar o WhatsApp, fooi melhorando a maneira como elas podem se comunicar com seus clientes. Por exemplo, muitas vezes as empresas só podiam enviar notificações dentro da janela de atendimento de 24 horas, o que dificultava a comunicação com os clientes fora desse período.

Agora serão oferecidos mais tipos de mensagens que as empresas podem enviar, como para informar aos clientes quando um produto está disponível novamente.

Além disso, foi visto pelo app como as atualizações periódicas enviadas pelas autoridades sanitárias sobre o enfrentamento da pandemia têm sido úteis e querem disponibilizar esse serviço para mais tipos de conversas.

Reprodução

Novas maneiras de responder a empresas

O app também vai lançar novos recursos de mensagens que podem ajudar as pessoas a fazer negócios mais rapidamente. Foram liberados para as empresas uma nova lista de mensagens que oferece um menu com até 10 opções para que os clientes não precisem mais digitar uma resposta.

Ao usar o botão de resposta, os clientes poderão selecionar uma das três opções predefinidas pela empresa em sua conta da API do WhatsApp Business.

Para conversar com uma empresa, é necessário que os clientes iniciem a conversa ou solicitem que a empresa entre em contato com eles por meio do WhatsApp.

Além disso, foram liberadas novas maneiras para que clientes forneçam mais detalhes sobre suas experiências com uma empresa caso desejem bloqueá-la.

Com informações do app oficial

