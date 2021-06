Movimento Corpo Ativo lança desafio para incentivar atividade física

Dados da OMS (Organização Mundial da Saúde) apontam que, para além da crise sanitária provocada pela covid-19, o mundo vive uma outra pandemia, de inatividade.

Ao atualizar as diretrizes sobre atividade física, em novembro do ano passado, a entidade alertou para um dado preocupante: até cinco milhões de mortes por ano poderiam ser evitadas se a população fosse mais ativa.

E deixar o sedentarismo para trás não significa forçar uma rotina pesada de exercícios – o que nem é recomendado, visto que o corpo precisa se acostumar com a introdução de atividades. Basta a adoção de hábitos simples e saudáveis para contribuir positivamente para a saúde física, mental, social e emocional.

É o que acredita o Grupo Mulheres do Brasil, que a partir do seu Comitê Esporte lança o Movimento Corpo Ativo. A ação consiste em um desafio prático, para estimular pessoas a completar 100 minutos de qualquer tipo de exercício físico ou atividade esportiva.

A lista de modalidades sugeridas é extensa e pode ser feita nas ruas, com os devidos cuidados, ou sem sair de casa: corrida, caminhada, funcional, ciclismo, yoga, natação e dança. As atividades devem ser realizadas entre os dias 6 e 20 de julho e, se dividir igualmente o esforço, são apenas sete minutos por dia – quem estiver no pique, pode fazer mais!

“Nesse momento que vivemos, de isolamento social, restrições e ansiedades, praticar atividade física não é uma opção”, afirma Patrícia Medrado, ex-tenista profissional e líder do Comitê Esporte do Grupo Mulheres do Brasil. “É uma necessidade para se manter equilibrada e saudável, tanto física quanto mentalmente.”

Kit celebra desafio

Para incentivar a participação, o Movimento Corpo Ativo desenvolveu diferentes kits com itens que remetem às saudosas corridas de rua.

Entre eles, o mais completo (R$ 79,90) inclui camiseta, medalha e caneta ecológicas, número de peito, papel semente para plantio e aulas virtuais de corrida, yoga, funcional e dança. Há ainda opções mais baratas, como a que inclui número de peito digital.

(R$ 19,90) e outro com a camiseta, papel semente e número de peito (R$ 59,90). Todos acompanham um certificado digital de participação.

Os kits estão disponíveis no site betasports.com.br/movimento-corpo-ativo. Quem puder, pode comprar kits a mais para doação a instituições parceiras.

Hábitos saudáveis Fórum discute benefícios O Movimento Corpo Ativo também conta com um fórum, que reúne personalidades, profissionais de saúde e atletas de diferentes perfis. O evento, que será transmitido no YouTube (bit.ly/GMBYouTube)gratuitamente nos dias 8, 10, 15 e 17 de junho, aborda temas como os riscos e prejuízos do sedentarismo, os benefícios de se ter hábitos saudáveis e a importância de enfrentar o assédio no esporte. Entre os nomes confirmados estão Monja Coen, monja zen budista, Simone Xavier, árbitra da FIFA, e Sara Velloso, autora do livro “Seis Corridas”.