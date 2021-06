Vídeo registra momento em que meteoro em alta velocidade ilumina o céu de forma impactante e intriga moradores

Um grande meteoro transformou a noite em dia na costa do Rio Grande do Sul, de forma impressionante, nesta quinta-feira (3).

O momento espetacular foi registrado em vídeo por câmeras da Bramon, a Rede Brasileira de Observação de Meteoros e do Clima ao Vivo.

Como revelado, o fenômeno foi registrado às 19:09 (horário local) desta quinta-feira por várias estações, gerando um registro espetacular.

Em alguns lugares o brilho do meteoro foi tão intenso que, por alguns instantes, transformou a noite em dia. Confira vídeo:

Essa claridade, pode ser vista no vídeo que foi registrado pela câmera do Observatório Heller & Jung no Balneário Jardim do Éden, RS.

Bramon determinou a trajetória do meteoro

Como revelado pela Bramon, ele atingiu a atmosfera da Terra em um ângulo de 57,3°, em relação ao solo, e começou a brilhar a 75,9 km de altitude, 28 km a leste de Balneário Pinhal, RS.

Seguiu a 58,9 mil km/h na direção noroeste, percorrendo 58,1 km em 3,6 segundos, e desapareceu a 27,0 km de altitude, a 4 Km da costa de Tramandaí, RS.

Gravação registra momento em que bólido ilumina o céu

Ainda de acordo com as informações, o bólido em seu momento mais luminoso atingiu a magnitude -12.5, equivalente ao brilho de uma Lua Cheia.

A partir das análises iniciais, a Bramon concluí que o bólido foi gerado por um fragmento de rocha espacial de aproximadamente 25 cm e 33 kg de massa. Confira foto:

Reprodução/YouTube – Bramon – Brazilian Meteor Observation Network

Texto com informações da Bramon

