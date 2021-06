Skincare: Os 10 melhores dermocosméticos de farmácia

Retinol, ácido hialurônico e Vitamina C. Essa tríade se tornou um dos conjuntos de ativos mais frequentes nas rotinas de skincare e nós indicamos para você quais os melhores produtinhos com essas substâncias que você pode encontrar na farmácia mais próxima da sua casa. Veja!

Eles são produtos essenciais quando falamos de cuidados com a pele. Toda rotina de skincare tem, pelo menos, um dermocosmético, que são produtos que contém ativos farmacológicos na composição. Ou seja, além de terem foco na beleza, eles atuam na saúde da pele, sendo usados em diferentes tratamentos, como por exemplo para diminuir a aparência das linhas de expressão, manchas e flacidez.

Esse tipo de produto está classificado na Anvisa como de grau 2 e isso significa dizer que os dermocosméticos seguiram rígidos protocolos de testes e pesquisas que comprovam seus resultados cientificamente. Outra característica desse tipo de produto é que, em sua composição, geralmente não trazem corantes, perfumes ou conservantes, por esse motivo também têm pouco risco de irritar a pele.

Nós listamos abaixo os 10 melhores dermocosméticos que você encontra nas farmácias e dividimos em 3 categorias de necessidades: hidratação, manchas e anti-idade. Confira.

Lembre-se que qualquer informação apresentada aqui deve ser encarada somente como fonte de informação. Toda e qualquer dúvida e estabelecimento de protocolo de cuidados com a pele deve ser feito pelo seu médico dermatologista.

Hidratação

O ácido hialurônico é um ativo produzido naturalmente pelo nosso corpo e que possui propriedades hidratantes e estimulantes do colágeno que mantém a sustentação da nossa pele, evitando a flacidez e a formação de rugas. Mas, à medida que nosso corpo vai envelhecendo, a sua produção diminui, precisando ser reposto com o uso dos cosméticos. Estudos indicam que a partir dos 25 anos, a produção dessa substância começa a decair.

Em outras palavras, trata-se de uma substância que atua preenchendo os espaços entre as células, por isso ajuda na suavização das linhas de expressão. A molécula do ácido hialurônico é capaz de reter muita água, o que ajuda a manter a pele hidratada e, por isso, ele é chamado de super hidratante. “Os produtos com ácido hialurônico podem ter como função hidratação da pele ou ação anti-envelhecimento, com estímulo da produção endógena de ácido hialurônico”, explicou a médica dermatologista Lilia Guadanhim, em entrevista ao blog do Dermaclub.

Manchas e uniformização do tom de pele

A Vitamina C é uma substância conhecida por seu potencial antioxidante e por seus efeitos preventivos e de reversão dos sinais do envelhecimento. Além disso, a substância ajuda na síntese do colágeno e potencializa a proteção dos fotoprotetores. Esse ingrediente foi inserido pela primeira vez em cosméticos em 1933 e, de lá para cá, vem sendo aplicado em diferentes texturas de cremes.

Um estudo feito pelos pesquisadores do Departamento de Patologia da Universidade de Otago, na Nova Zelândia, concluiu que a Vitamina C promove a síntese do colágeno na pele e também previne a degradação dessa proteína. É por esse motivo que a pele apresenta mais fibras, resultando em uma maior firmeza e menos linhas finas de expressão.

Pesquisadoras da Universidade do Itajaí, em Santa Catarina, também analisaram os efeitos da Vitamina C com relação ao envelhecimento da pele. No estudo, elas concluíram que, quando usada na pele em concentrações e períodos adequados, a Vitamina C retarda o envelhecimento a partir de três processos: síntese de colágeno, despigmentação e ação antioxidante.

Redução das linhas de expressão

O retinol vem conquistando mais seguidoras porque ele tem ação anti envelhecimento, promove a renovação celular e confere uma aparência mais suave à pele. Os fãs de cuidados com a pele certamente já devem ter ouvido falar nesse ativo que está cada vez mais comum na composição dos creminhos.

“O retinol é um ativo derivado da vitamina A. Ele está presente em alguns alimentos como gema de ovo e óleos de peixe. É indicado há muitos anos na área da estética médica para o rejuvenescimento da pele, tendo sua eficácia comprovada em diversos trabalhos científicos”, explica a médica dermatologista Cecilia Corcini.

O retinol ajuda na renovação celular e no aumento da produção de fibras de colágeno e elastina, ajudando na elasticidade da pele. Essas duas substâncias são proteínas responsáveis pela resistência e firmeza da pele. O retinol também estimula a produção do ácido hialurônico, fundamental para uma boa hidratação.

Por ter essas funções, o retinol ajuda a reduzir as rugas profundas e as linhas de expressão, tanto as causadas pelo envelhecimento cronológico, quanto pelo fotoenvelhecimento.