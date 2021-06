Modo Redenção está de volta no Free Fire

O modo Redenção do Free Fire está de volta em 2021 pelo seu 3º ano consecutivo, depois de figurar entre as campanhas mais bem recebidas nos últimos dois anos, de acordo com a própria comunidade do game.

Como revelado pela Garena, a campanha deste ano – Redenção: Um Novo Amanhã – segue as bem-sucedidas edições anteriores: Redenção e Fúria em 2019 e Redenção II: A Revanche em 2020.

Para celebrar a campanha deste ano, Redenção: Um Novo Amanhã, a Garena fez uma parceria com a dupla de DJs de renome internacional Dimitri Vegas & Like Mike para o lançamento de música temática criada exclusivamente para o evento.

Redenção: Um Novo Amanhã – Free Fire

Redenção: Um Novo Amanhã se passa em uma cidade oriental futurista onde quatro indivíduos – Draco, Rajah, Treme-Terra e Aurora – se comprometem a se tornar os vigilantes que o mundo precisa.

A partir de 18 de junho, jogadores de todo o mundo poderão se juntar à luta contra os vilões e ajudar os heróis a escapar do laboratório. Será possível decorar os personagens com o pacote Cascudo, o Treme-Terra, a Prancha Vulcânica e a Panela Treme-Terra.

Para celebrar o modo Redenção: Um Novo Amanhã, o pacote Cascudo, o Treme-Terra – um conjunto de skins masculinas – estará disponível de graça a todos jogadores que fizerem login no jogo e completarem as missões temáticas.

Movo modo exclusivo para Redenção

A Garena está apresentando um novo modo exclusivo para Redenção: Um Novo Amanhã, a partir de 26 de junho, quando os jogadores poderão experimentar todo o potencial dos quatro protagonistas.

Este novo modo de jogo segue o clássico modo Battle Royale, com uma diferença: os usuários poderão coletar runas pelo mapa para desbloquear atributos especiais para seus personagens.

Com informações da Garena

