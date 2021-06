5 dicas de penteados super práticos com bandana se você tem o cabelo cacheado; com tutorial

Quando a rotina aperta, nada melhor do que contar com alternativas práticas e que facilitem o nosso dia a dia, né? E o mesmo se aplica aos penteados. O que acha de aprender algumas dicas super fáceis para inovar com seu cabelo utilizando bandanas?

Se você é do tipo que ama uma sugestão simples e que não gaste muito tempo, somente para dar aquele toque especial nos seus fios, porém sem precisar cortar ou pintar, as recomendações desta sexta-feira (4) vão te ajudar bastante.

E para quem ficou curioso, o tutorial de hoje é compartilhado no YouTube no canal da Renata Pinheiro, que ensina em poucos minutos como dar um “up” em seu cabelo com penteados super práticos.

Lembre-se dos acessórios para os seus penteados!

Isso mesmo! Como sempre recomendado, caso queira reproduzir as dicas enquanto confere o vídeo, é preciso contar com alguns acessórios que vão te auxiliar tanto no processo, quanto na finalização. Portanto, caso tenha, separe:

Lenços/Bandanas;

Elástico de cabelo;

Grampos;

Borrifador;

Escovinha para o baby hair;

Pente.

E então, preparada para mais um tutorial? Assista abaixo ao vídeo divulgado no YouTube. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

